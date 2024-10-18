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Özel çocuklardan Kocaelispor'a özel ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Ümraniyespor maçı öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Kocaelisporlu sporculara moral ziyaretinde bulundu. Futbolcularla top oynama ve sohbet etme şansı bulan özel gereksinimli çocuklar, Kocaeli Büyükşehir personeli refakatinde eğlenceli saatler geçirdi.

Özel çocuklardan Kocaelispor'a özel ziyaret

18 Ekim 2024 Cuma 11:45

CEMİL MERİÇTEN MORAL ZİYARETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere sosyal hayata uyum, psiko-sosyal gelişimlerine katkı, istihdama destek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu bağlamda düzenlenen etkinlikte, Kocaelispor Körfez Brunga Sosyal Tesisleri'ne 50 özel gereksinimli öğrenciyle ziyarette bulunuldu. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve sporcuların ev sahipliği yaptığı buluşma, sporculara maç öncesi moral olurken özel gereksinimli çocuklara unutulmaz deneyimler yaşattı.

SAĞLAM MAÇA DAVET ETTİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam, ‘’Geçtiğimiz sezon ziyaret ettiğimiz çocuklar iade-i ziyarette bulunarak bizi onurlandırdılar’’  sözleriyle konuşmasına başladı, özel gereksinimli bireylere olan desteğini bir sonraki maça davet ederek gösteren Sağlam, ‘’Orada bizim heyecanımıza tanıklık etsinler’’ dedi.

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