Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven eksikliği, bireyin kendi yeteneklerine, kararlarına ve değerine dair duyduğu inancın zayıf olması durumudur. Bu durum, kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyebilir ve sosyal ilişkilerde zorluklara yol açabilir. Özgüven, bireyin kendisine olan güveniyle doğrudan ilişkilidir ve bu güven, kişinin kendini nasıl gördüğü, başkaları tarafından nasıl algılandığı ve yaşamda karşılaştığı zorluklar karşısındaki tutumu ile şekillenir. Özgüven eksikliği, çocukluk döneminde yaşanan travmalar, olumsuz deneyimler veya çevresel faktörler nedeniyle gelişebilir. Bu durum, bireyin yaşam kalitesini etkileyebilir; iş hayatında, sosyal ilişkilerde ve kişisel gelişimde önemli engeller oluşturabilir.