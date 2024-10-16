SADIK AHMET FİLMİNİ İZLEDİNİZ Mİ?

YUNANİSTAN GERÇEĞİ VE SADIK AHMET FİLMİ İLE İLGİLİ GAZETEMİZİN KURUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI (Araştırma haber Ahmet Emirhan Kahraman)

TRT DE BU GECE YAYINLANAN BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN LİDERLERİNDEN İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU

TRT DE BU GECE YAYINLANAN BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN LİDERLERİNDEN İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU

SADIK AHMET FİLMİNİ İZLERKEN DUYGULANDIM YUNANİSTAN VE RUM GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIM





Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadelede önemli bir rol oynayan Dr. Sadık Ahmet’in yaşamını anlatıyor. 1947 yılında Gümülcine’de doğan Sadık Ahmet, tıp eğitimini başarıyla tamamlayıp doktor olarak çalışmaya başlar.

Yunanistan’da Batı Trakya Türklerinin temel haklarının göz ardı edilmesi, Sadık Ahmet’i siyasi bir mücadeleye iter. Halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesinde öne çıkan Sadık Ahmet, bu süreçte hem liderlik yapmış hem de toplumun haklarını savunmak için kararlı bir duruş sergiler.

Tür: Biyografik, Dram









YUNANİSTANDA 20 YIL ÖNCE 2004 DE ÇEKTİĞİM BELGESELİMİZ HALEN TGRT BELGESEL TV DE YAYINLANIYOR









BELGESEL TADINDA YUNANİSTANDA DEVRİ ALEM





2023 TARİHİNDE GİTTİĞİM YUNANİSTAN’da Kültür-Medeniyet Tarihi Araştırma ve Belgesel Çekimi Notlarımı paylaşıyor um





İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi* ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı** İşbirliğiyle dünya coğrafyasındaki Türk-İslam medeniyeti tarihiyle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın şimdiki durağı Yunanistan! Yunanistan’da yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. ( belgeselyayincilik@gmail.com





Dünyayı etkileyen pandemi felaketi korona virüs vebasından sonra ilk kez yurt dışına çıktım. 29 Temmuz 2023 sabahı, gün doğarken Türkiye’nin İpsala sınır kapısından birçok firmanın ortaklaşa düzenlediği tur organizasyonu ile Yunanistan’a giriş yaptık ve batı Trakya bölgesini geçerek Kavala’ya geldik. Öğlen saatlerinde uzun bir yolculuktan sonra Selanik şehrine vardık.





Atatürk’ün dünyaya geldiği ev başta olmak üzere, Selanik Osmanlı Vakıf mirası tarihi eserlerin belgeselini çektim. 30 Temmuz 2023’de Sabah erken saatlerde Selanik’ten geri dönüp Teselya Ovası’nın muhteşem manzaralarını doya doya seyrederek Ege sahilinde daha çok Anadolu’dan bölgeye göçen Rum köylerini geçerek Kratini şehrine gelip Feribot ile Osmanlıca adı TAŞÖZ, Rumca adı TASOS adasına geçtik.





Akşam saatlerinde yola çıkıp güneş batarken Yunanistan sınır kapısında uzun bir bekleyişten sonra Türkiye’nin İpsala sınır kapısından geç vakitlerde Türkiye’ye giriş yaptım. 2 günde Yunanistan’da tam bir devri âlem yapıp www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.



