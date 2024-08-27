Vali Aktaş, Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alarak ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.
Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreterinden Vali Aktaş’a Ziyaret
Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreterinden Vali Aktaş’a Ziyaret
Vali Aktaş, Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alarak ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.