Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreterinden Vali Aktaş’a Ziyaret

Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Aktaş, Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alarak ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.