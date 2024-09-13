Sakarya Meydan Muharebesi Zaferinin 97. Yıl Dönümü Devlet Töreni İle Kutlanıyor

Avrasya Gazete ve Televizyon Yayıncıları Derneğinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteğiyle hazırladığı "Gordion'un Düğümü-Sakarya Meydan Muharebesi" belgeselinin ikinci galası Ankara'nın Polatlı

ilçesinde yapıldı. Gala ve halk gösterimi. Büyük ilgi gördü

Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya, Avrasya Gazete ve Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürü Ömer Aygül, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Türkiye Gazeteciler. Federasyonu genel Başkanı. Yılmaz. Karaca. Türk Dünyası. Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı. Menderes. Demir. Anadolu. Spor yazarları. Derneği. Genel Başkanı. İbrahim. Erdoğan. ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Avrasya Gazete ve Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Başkanı Kahraman, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile başlayan Türk ilerlemesinin 1683 yılına kadar devam ettiğini, bu tarihten sonra başlayan geri çekilmenin Sakarya Meydan Muharebesi ile son bulduğunu söyledi.

Anadolu’nun 3 bin yıllık tarihinin 28 dakikalık belgeselle gündeme getirildiğini ifade eden Kahraman, "Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece süren tarihin en uzun meydan muharebesine burası Polatlı, Haymana, Ankara, Anadolu'muz sahne olmuş. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik unvanı verilmiş, İstiklal Marşı'mızın yazılmasına vesile olmuş ve tarihin dönüm noktası olmuş." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, ilçelerinin iki önemli tarihi değerinin Sakarya Meydan Muharebesi ve Gordion olduğunu, kurdukları Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi ile önemli tanıtım çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yıldızkaya, "Sakarya zaferi Türkiye açısından bir kırılma noktasıdır. Polatlı aşılsaydı, Polatlı geçilseydi belki bugün devletimiz olmayacaktı. Bu bile Sakarya savaşının ne kadar önemli olduğunu gösteren örnektir." diye konuştu.