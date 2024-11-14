Sanayici Caddesinin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

14 Kasım 2024 Perşembe 11:49
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Alikahya Mahallesi Sanayici Caddesi; yenilenen yolu, yaya kaldırımları ve modern aydınlatmasıyla estetik bir görünüme kavuştu. Sakıp Sabancı Caddesi ile Akarsu Caddesi arasında bulunan Sanayici Caddesi, yol çizgilerinin çizilmesiyle beraber bölgedeki fabrikalara ve konutlara ulaşımı kolaylaştırırken, enerji tasarrufu sağlamak için caddeye montajı yapılan dekoratif LED aydınlatma direkleri ve yenilenen kaldırımları modern şehircilik anlayışına katkı sundu. Büyükşehir’in estetik dokunuşlar yaptığı Sanayici Caddesinin gevesi bir başka gündüzü bir başka güzel oldu.
(Ömer İLGEÇ)
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