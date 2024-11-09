Saygıyla yad ediyoruz

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86. yılında saygıyla ve şükranla yad ettiklerini aktaran Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygıyla ve şükranla yad ediyorum. Bundan bir asır önce vatanımızın tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletten aldığı güçle büyük başarılara imza atarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Atatürk’ün mirası yalnızca O’nu her ölüm yıldönümünde anmak olmamalı, O’nu iyi anlamalı, milli iradeye olan aşkıyla gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalıdır. Atatürk’e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.

Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, hakları gasp edilen, yok sayılan halklar, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ruh gibi özgürlük ve bağımsızlık özlemi çekmektedir. Atatürk, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini ortaya koyarken sadece kendi milletine değil, bütün insanlığa seslenmiş, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya hayalini paylaşmıştır. Bugün de bizler, zalimlere karşı direnen tüm mazlumların yanında yer almak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet, sadece bir milletin değil, haksızlığa karşı duran herkesin sığınağıdır.

Mazlum coğrafyalar için çare, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirmekten geçer. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu birlik ruhu, bugün de milletimizi her türlü tehdit ve haksızlığa karşı bir arada tutan en güçlü bağdır. Bizler, bu doğrultuda, hem kendi vatanımızda barışı ve adaleti hâkim kılmaya devam ederken, aynı zamanda dünya üzerindeki tüm mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye, Atatürk’ün hedefleri doğrultusunda daha büyük ideallerin peşinden koşacak, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alma kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Her alanda daha güçlü bir Türkiye inşa etmek, Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu eşsiz mirası yaşatmanın en anlamlı yoludur. Bizler de, onun gösterdiği bilim, akıl ve çağdaşlık yolunda ilerleyerek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu kalbi duygularla vefatının 86. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum.”

(Ömer İLGEÇ)