SCIENCE&FUTURE Projesinin Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Sakarya Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülen SCIENCE&FUTURE adlı Ufuk Avrupa projesinin tanıtım toplantısı, tüm proje ortaklarının ve iştirakçi kuruluşların katılımıyla gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Valiliğinin ortaklığında ve Düzce Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vakıfbank’ın da iştirakçiliğinden yürütülen SCIENCE&FUTURE adlı Ufuk Avrupa projesinin tanıtım toplantısı, 23 Eylül’de Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Stratejisi’nin bir parçası olarak, iklim değişikliğine ve doğal afetlere uyum bağlamında dayanıklı bina ve altyapıların güçlendirilmesi üzerine odaklanan SCIENCE&FUTURE projesi, aynı zamanda gençlerin

mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların

anlayışına katkı sunuyor.

Projenin İlk Bilim Gecesi 27 Eylül’de Gerçekleşecek

Projenin ilk Avrupa Araştırmacılar Gecesi, 27 Eylül 2024 tarihinde tüm proje ortaklarının kampüslerinde gerçekleştirilecek, Araştırmacılar Okulda faaliyetleri ise akademik yıl içerisinde ortaokul ve liselerde sürdürülecek. (ÜMİT ÜLKER)