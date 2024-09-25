GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SCIENCE&FUTURE Projesinin Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Sakarya Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülen SCIENCE&FUTURE adlı Ufuk Avrupa projesinin tanıtım toplantısı, tüm proje ortaklarının ve iştirakçi kuruluşların katılımıyla gerçekleşti.

SCIENCE&FUTURE Projesinin Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

25 Eylül 2024 Çarşamba 09:49

 Sakarya Üniversitesinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Valiliğinin ortaklığında ve Düzce Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vakıfbank’ın da iştirakçiliğinden yürütülen SCIENCE&FUTURE adlı Ufuk Avrupa projesinin tanıtım toplantısı, 23 Eylül’de Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Stratejisi’nin bir parçası olarak, iklim değişikliğine ve doğal afetlere uyum bağlamında dayanıklı bina ve altyapıların güçlendirilmesi üzerine odaklanan SCIENCE&FUTURE projesi, aynı zamanda gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların içimizden biri anlayışına katkı sunuyor.

Projenin İlk Bilim Gecesi 27 Eylül’de Gerçekleşecek

Projenin ilk Avrupa Araştırmacılar Gecesi, 27 Eylül 2024 tarihinde tüm proje ortaklarının kampüslerinde gerçekleştirilecek, Araştırmacılar Okulda faaliyetleri ise akademik yıl içerisinde ortaokul ve liselerde sürdürülecek. (ÜMİT ÜLKER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Toptan Tesettür Giyim ve Gömlek Ürünleri Toptan Tesettür Giyim ve Gömlek Ürünleri
Facebook Canlı Yayınlarını İzlerken Etkileşimde Bulunma Facebook Canlı Yayınlarını İzlerken Etkileşimde...
Çiftçi, Park ve Bahçeler’deki mesai arkadaşlarıyla buluştu Çiftçi, Park ve Bahçeler’deki mesai arkadaşlarıyla...
Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde
67 yıldır yorgan dikiyor 67 yıldır yorgan dikiyor
Minikler bu etkinlikte eğlenceye doydu Minikler bu etkinlikte eğlenceye doydu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Toptan Tesettür Giyim ve Gömlek Ürünleri
Merterium, toptan kadın ve tesettür giyim alanında uzmanlaşmış, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda...

Haberi Oku