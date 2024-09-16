Her yıl faaliyet bölgesindeki farklı noktalarda çevre temizlik etkinlikleri düzenleyen SEDAŞ’ın bu yıl İzmit’te gerçekleştirdiği etkinliğe, çalışanlar ve ailelerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da katıldı. SEDAŞ gönüllüleri, yürüyüş parkurunda yüzlerce kilo çöp toplayarak bölgeyi temizledi. SEDAŞlı aileler etkinlik boyunca; “Temiz Çevre Temiz Hayat Demektir”, “İzmarit Deyip Geçme”, “Ben Yere Çöp Atmıyorum”, “Temiz Bir Çevre İçin Elele” ve “Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür” gibi pankartlarla çevre duyarlılığını artırmaya çalıştı.
SEDAŞ Çalışanlarından Dünya Temizlik Günü Hareketi
SEDAŞ, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla bu yıl da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. SEDAŞ gönüllüleri, İzmit Yahya Kaptan mevkiindeki yeşil alan parkurunda çevre temizliği yaptı.
Her yıl faaliyet bölgesindeki farklı noktalarda çevre temizlik etkinlikleri düzenleyen SEDAŞ’ın bu yıl İzmit’te gerçekleştirdiği etkinliğe, çalışanlar ve ailelerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da katıldı. SEDAŞ gönüllüleri, yürüyüş parkurunda yüzlerce kilo çöp toplayarak bölgeyi temizledi. SEDAŞlı aileler etkinlik boyunca; “Temiz Çevre Temiz Hayat Demektir”, “İzmarit Deyip Geçme”, “Ben Yere Çöp Atmıyorum”, “Temiz Bir Çevre İçin Elele” ve “Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür” gibi pankartlarla çevre duyarlılığını artırmaya çalıştı.