SEDAŞ Çalışanlarından Dünya Temizlik Günü Hareketi

SEDAŞ, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla bu yıl da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. SEDAŞ gönüllüleri, İzmit Yahya Kaptan mevkiindeki yeşil alan parkurunda çevre temizliği yaptı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), bu yıl da Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık yaratmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attı. “Temiz çevre hayattır” mottosu ile İzmit İlçesi, Yahya Kaptan mevkiinde buluşan SEDAŞ gönüllü ekibi, çevre temizliği yaparak sürdürülebilir bir dünya için farkındalığa ortak oldu. Çevreyi temiz tutmanın, çocuklarımızın geleceği ve birlikte yaşadığımız tüm canlılar için büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan SEDAŞ gönüllüleri, Dünya Temizlik Gününde plastik ve evsel atıkları, kağıtları ve diğer çevreyi kirleten maddeleri topladı.

Her yıl faaliyet bölgesindeki farklı noktalarda çevre temizlik etkinlikleri düzenleyen SEDAŞ’ın bu yıl İzmit’te gerçekleştirdiği etkinliğe, çalışanlar ve ailelerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da katıldı. SEDAŞ gönüllüleri, yürüyüş parkurunda yüzlerce kilo çöp toplayarak bölgeyi temizledi. SEDAŞlı aileler etkinlik boyunca; “Temiz Çevre Temiz Hayat Demektir”, “İzmarit Deyip Geçme”, “Ben Yere Çöp Atmıyorum”, “Temiz Bir Çevre İçin Elele” ve “Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür” gibi pankartlarla çevre duyarlılığını artırmaya çalıştı.