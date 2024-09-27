GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ, Elektrik Enerjisinin Güvenli Kullanımı İçin Çağrıda Bulundu

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım faaliyeti yürüten Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik enerjisinin güvenli kullanımı konusunda bilgilendirdi.

SEDAŞ, Elektrik Enerjisinin Güvenli Kullanımı İçin Çağrıda Bulundu

27 Eylül 2024 Cuma 10:38

 SEDAŞ yöneticileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında, enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden haber vermesini ve planlı kesinti önleminin alınması gerektiğini belirtti.

 

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; “İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği’ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ’tan onay ve izinler alınması gerekmektedir” denildi.

 

SEDAŞ, resmî web sitesi

https://www.sedas.com/Tr/icerik_enerjinin-guvenli-kullanimi_606 üzerinden enerjinin güvenli kullanımına yönelik önemli başlıkları bilgilendirici mesajlar olarak kamuoyu ile paylaşıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
En İyi 5 İstanbul Antalya Evden Eve Nakliyat Firması En İyi 5 İstanbul Antalya Evden Eve Nakliyat Firması
GÖLCÜK ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR: 41,8 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI HATTI YAPILACAK GÖLCÜK ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI BAŞTAN...
Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize...
DDC Makina Kıbrıs'tan ödülle döndü DDC Makina Kıbrıs'tan ödülle döndü
Zabıtadan okul kantinlerinde denetim Zabıtadan okul kantinlerinde denetim
Osman Yağmurdereli Parkı yenilendi Osman Yağmurdereli Parkı yenilendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

En İyi 5 İstanbul Antalya Evden Eve Nakliyat...
İstanbul ve Antalya arasında eşya taşıyacakların tercih ettiği 5 güvenilir evden eve nakliyat firması...

Haberi Oku