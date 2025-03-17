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Şehitlikler, “18 Mart Çanakkale Zaferi” için hazırlandı

Büyükşehir, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” kapsamında İzmit Bağçeşme Namazgah ve Asri Mezarlık’taki şehitliklerin bakım ve temizliğini gerçekleştirdi.

Şehitlikler, '18 Mart Çanakkale Zaferi” için hazırlandı

17 Mart 2025 Pazartesi 12:15

 Büyükşehir Belediyesi, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve ziyaretçilerin daha anlamlı bir ziyaret yaşamasını sağlamak amacıyla İzmit Bağçeşme Namazgah ve Asri Mezarlık Şehitliği’nde kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

 

ŞEHİTLİKLERE KAPSAMLI BAKIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehitlerimizin hatıralarına saygı göstermek amacıyla şehitliklerde kapsamlı bir bakım süreci başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, İzmit Bağçeşme Namazgah ve Asri Mezarlık Şehitliği’nde gerçekleştirilen bu çalışmalarda genel bakım yaptı. Bu kapsamda demir aksamları özenle boyayarak, paslanma ve yıpranmanın önüne geçen ekipler, duvarları da temizledi. Böylece şehitliklerin dış görünümleri daha estetik bir hale getirildi.

 

ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Şehitliklerde gerçekleştirilen bakım çalışmaları kapsamında tüm zeminler boyanarak düzenlendi. Zeminlerin boyanması hem görsel açıdan şehitliklerin daha düzenli ve bakımlı görünmesini sağladı. Ekipler, çevre düzenlemesinin yanı sıra şehitliklerin her noktasını titizlikle temizledi. Yapılan çalışmaların bir parçası olarak, şehitliklerde mevsimine uygun çiçekler dikildi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte çevre düzenlemesinin yanı sıra renkli ve canlı çiçekler ile şehitlikler görsel olarak daha da güzelleştirildi. Bu çalışmalarla ziyaretçilerin huzurlu bir atmosferde dua etmesi amaçlandı.

 

VEFA DUYGUSU İLE PERİYODİK HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, kabirlerinin düzenli olarak bakımını yapmak ve vatandaşların bu mekanlarda daha huzurlu bir şekilde dua etmelerini sağlamak amacıyla bu tür temizlik, onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını belirli aralıklarla gerçekleştiriyor. Büyükşehir’in bu hassasiyetle yürüttüğü çalışmalar, şehitlerimizin hatırasına olan vefanın bir göstergesi olarak büyük takdir topluyor.

(Ömer İLGEÇ) 

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