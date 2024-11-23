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Şehrin göbeğinde rezil görüntü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde bulunan boş arazi ve yollar adeta çöp alanına döndü. Vatandaşlar, bu sorunun artık çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Şehrin göbeğinde rezil görüntü

23 Kasım 2024 Cumartesi 11:34

 Sanayi Mahallesi'nde bulunan boş araziler ve yollar, sorumsuzca atılan çöplerle dolmuş durumda. Ev eşyalarından araç parçalarına, cam şişelerden kartonlara kadar çeşitli atıklar, bölgede hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Hurdacılar bu alanlara kamyonlarla çöp bırakırken, atıklardaki demirleri çıkarabilmek için yangın da çıkarıyorlar.  
 Şehir merkezindeki bu görüntü kirliliği ve çevre sağlığına olan tehdit, vatandaşları da endişelendiriyor. Defalarca yetkililere şikayette bulunulduğunu söyleyen vatandaşlar, bu sorunun artık çözüme kavuşturulmasını istiyor. 
 
  "İzmit'i kötü yansıtıyor" 
  Bölge sakinlerinden Serdar Avcı, çöp yığınından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, "Burası sanayinin girişi ve çıkışının bulunduğu bölge. Değerli eşyalarını alıp çöplerini buraya getirip bırakıyorlar. Görüntü olarak da çok çirkin gözüküyor. Buraya sinekler toplanıyor. Senelerdir böyle hiç ilgilenmiyor kimse. Bundan yana sıkıntılıyız çünkü memleketimizi güzel yansıtmıyor. Yan tarafta çadır kurup kalan insanlar var. Onlar gelip karıştırıyorlar. İçinde değerli bir şey varsa alıyorlar" dedi. 
 
  "Çare bulunmalı" 
  Bölgenin ıssız olduğu için kimse tarafından fark edilmediğini söyleyen Avcı, "Bu bölge ıssız olduğu için çöpe atılacak malzemeler gece buraya atılıyor. Kimin attığını da bilmiyoruz. Bu atıklar toprağa da zarar veriyor. Her türlü doğa için tehlikeli bir durum. Yetkililere de seslenmek istiyoruz, bir çare bulunmalı artık" diye konuştu. 
 


İHA
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