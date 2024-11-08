Seka Kağıt Müzesi'ne İlgi Yoğun

6 Kasım 2016’dan bu yana 1 milyon 11 bin 787 ziyaretçiyi misafir eden Seka Kâğıt Müzesi, 8’inci yılını özel bir etkinlikle kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kâğıt Müzesi, 8’inci yılını özel bir programla kutladı. Programda ‘Hikâyelerin Dönüştüğü An: Sayfalardan Gerçeğe’ adlı sergi açılışı da gerçekleştirildi. Kâğıt Müzesi’nde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Kemal Taha Hülagü, Yerel Kalkınma Ofis Başkanı Hasan Aydınlık ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar sergi alanını ziyaret ettikten sonra 8’inci yıl pastasını keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DENEYİMİ

‘Hikâyelerin Dönüştüğü An: Sayfalardan Gerçeğe’ sergisi, izleyicilere bir çocuk kitabı okumanın dışında kitabın dünyasına aktif bir şekilde katılma imkânı sunuyor. Ses, hareketler ve dokunmatik etkileşim sağlayan sergi, eğlenerek öğrenmenin gücünü yansıtıyor. Bir deneyim alanı olan sergi, kitapların geleneksel sınırlarının ötesine geçerek izleyiciyle hikâye arasında yeni bir bağ oluşturmayı hedefliyor. Artırılmış gerçeklik deneyimini yaşamak isteyenlerin yapmaları gereken tek şey Seka Kâğıt Müzesini ziyaret ederek QR kodunu telefona indirmek.

BİR MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ GEZDİ

1936 yılında açılan SEKA Kağıt Fabrikası, Büyükşehir’e devredilmesinin ardından yaklaşık 3,5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonucu müzeye dönüştürüldü. Kâğıt üretiminde kullanılan eski makinelerin de sergilendiği, 12 bin 345 metrekare büyüklüğe sahip müze, 18 salonu, 115 vitrin, 443 belge, 337 objesiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi açıldığı 6 Kasım 2016’dan bu yılın ekim ayı sonuna kadar 1 milyon 11 bin 787 ziyaretçi gezdi. El yapımı kâğıt, kağıt sanatları, sanat ve ahşap atölyeleri de 45 bin 678 kişiye hizmet verdi, müze 36 süreli sergiye ev sahipliği yaptı.

(Ömer İLGEÇ)