Şimşirgil, “Biz okuyan bir milletiz”

Çayırova 5. Kitap Günleri’nde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. 7’den 70’e ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi gören ve önemli isimleri Çayırovalılarla bir araya getiren Çayırova 5. Kitap Günleri’nin dördüncü gün konuğu Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve Çayırovalılar yer aldı. Söyleşi programında ilk olarak söz alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kitap günlerimizin dördüncü günündeyiz. Hocamızın alanı bildiğiniz üzere tarih ve tarih bizler için çok önemli. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Biz geçmişimizle övünüyoruz, sahip çıkmalıyız ve sahip de çıkıyoruz. Bu seneki kitap günlerimizin sloganı Özgür Filistin için, okuyarak barışı, adaleti ve merhameti inşa edelim. Rabbimizin bize ilk emri ‘oku’. Kitap günlerimizi gelenekselleştirdiğimiz bu çalışmayı gelecekte de yapmak istiyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimiz ve yetişkinlerimizi kitapla buluşturmak istiyoruz” dedi.





“ÇOK GÜZEL BİR KİTAP GÜNLERİ”

Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından Şimşirgil’e günün anısına Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ndeki özel bireyler tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti. Çayırovalı sevenlerine hitaben bir söyleşi gerçekleştiren Şimşirgil, konuşmasında şunları dile getirdi; “Burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Maşallah salonu doldurmuşsunuz, Başkanımız çok güzel bir kitap günleri organize etmiş. Gelen isimlerin her biri Türkiye’nin en ağır topları. Çok da güzel bir okuma salonu var. Kitap sevgisiyle çok güzel projelere imza atıyor. Kendisini tebrik ediyorum.





“BÜYÜK BİR ALKIŞI HAK EDİYOR”

Belediyelerin en güzel hizmetleri olarak bu kültürel faaliyetleri görüyorum ve gerçekten çok önemli. Biz genelde şikayet eden bir milletiz okumamaktan, yavrularımızın okumamasından şikayet ederiz sadece bir adım atmayız. Okumayan bir toplumuz diye konuşuyoruz ama son 10-15 senedir kitap günleri faaliyetleri belediyeler tarafından çok arttı bu da çok önemli. Buraya gelenler büyük bir alkış hak ediyor.





“OSMANLI’DA OKUMA-YAZMA ORANI ASLA AZ DEĞİL”