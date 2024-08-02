GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Skandal, yağmur yağınca ortaya çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları sektöründe üretim yapan Hayat Kimya, vatandaşların şikayetlerine konu olmaya devam ediyor. Hem yayılan kötü kokudan hem de her yağmur yağdığında yollarda oluşan köpüklerden rahatsız olan bir vatandaş, "Maalesef kaale alınmıyoruz. Çocuklarımız mahallede oyunlar oynuyor. Yere düştüğü zaman bunları bilmeden ellerini ağzına sokabiliyor. Çocuklarımız resmen zehirleniyor" dedi.

Skandal, yağmur yağınca ortaya çıktı

02 Ağustos 2024 Cuma 12:44

 Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Hayat Kimya, vatandaşların şikayetlerine konu oldu. Vatandaşlar, yoğun deterjan kokusundan rahatsız olduklarını, zaman zaman çocuklarının zehirlendiğini iddia etti. Yağmur sonrası Gölcük ve Başiskele bölgelerinde yolların köpükle kaplandığını, çatı oluklarından da köpük aktığını belirten vatandaşlar, soruna çözüm bulunması için defalarca şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Hayat Kimya'nın Başiskele bölgesindeki faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini savunan vatandaşlar, imza kampanyası da başlattı. 
 
  "Yağmur yağdığında her yer köpük oluyor" 
  Fabrikadan çok rahatsız olduklarını dile getiren mahalle sakini Sultan Akyüz, "Fabrikanın kokusundan rahatsız oluyoruz, yağmur yağdığı zaman her yer köpük oluyor. Çok rahatsız oluyoruz. Benim yaşlı annem var, öksürüyor, çok rahatsız oluyor. Çok gelen giden oldu, sesimizi duyurduk ama hiçbir cevap alamadık. Söyledik ama bir cevap, bir netice alamadık. Geceleri buhar salıyorlar, çok koku oluyor. Çok rahatsız oluyoruz" dedi.  
 
  "Resmen çocuklarımız zehirleniyor" 
 32 yıldır Sepetlipınar Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Şengül Sancak ise "Fabrika buraya depremden sonra kuruldu. Sürekli şikayet ettiğimiz halde hiç kaale alınmadık. CİMER'e ve Büyükşehir'e yazı yazıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da şikayet edildi. Ses, gürültü bunların hepsinden rahatsız oluyoruz. Maalesef kaale alınmıyoruz. Çocuklarımız mahallede oyunlar oynuyor. Yere düştüğü zaman bunları bilmeden ellerini ağzına sokabiliyor. Çocuklarımız resmen zehirleniyor.  
Yağmur yağdığı zaman yollarımız köpük köpük oluyor. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Buna bir çare bulsunlar, sanayi bölgesi olduğundan dolayı ilgilenen yok. Sanayi bölgesiyse belediye bize bir çare bulsun. Bizi mahalle olarak buradan kaldırsın" diye konuştu.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ KARADENİZ SAHİLLERİNDE TİCARET VE SANAYİNİN TARİHİ KOCAELİ KARADENİZ SAHİLLERİNDE TİCARET VE SANAYİNİN...
Köy fırınlarının bakımı yapılıyor Köy fırınlarının bakımı yapılıyor
Atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor Atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
TÜRKİYENİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOTİV FİRMASI TOE TARİHİNE IŞIK TUTAN OTOMOBİL İŞ SENDİKASI BELGELER TÜRKİYENİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOTİV FİRMASI...
TÜRKİYENİN GURURU KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTİRİSİ (TOE) FABRİKASI TARİHİNE IŞIK TUTAN ARAŞTIRMA TÜRKİYENİN GURURU KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA TÜRK...
Kocaman'dan muhtarlara: Kocaman'dan muhtarlara: "Uyum ve ahenkle çalışıyoruz"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KOCAELİ KARADENİZ SAHİLLERİNDE TİCARET VE...
İsmail Kahraman'ın 02.08.2024 tarihli makalesi.

Haberi Oku