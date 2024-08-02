Skandal, yağmur yağınca ortaya çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları sektöründe üretim yapan Hayat Kimya, vatandaşların şikayetlerine konu olmaya devam ediyor. Hem yayılan kötü kokudan hem de her yağmur yağdığında yollarda oluşan köpüklerden rahatsız olan bir vatandaş, "Maalesef kaale alınmıyoruz. Çocuklarımız mahallede oyunlar oynuyor. Yere düştüğü zaman bunları bilmeden ellerini ağzına sokabiliyor. Çocuklarımız resmen zehirleniyor" dedi.

Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Hayat Kimya, vatandaşların şikayetlerine konu oldu. Vatandaşlar, yoğun deterjan kokusundan rahatsız olduklarını, zaman zaman çocuklarının zehirlendiğini iddia etti. Yağmur sonrası Gölcük ve Başiskele bölgelerinde yolların köpükle kaplandığını, çatı oluklarından da köpük aktığını belirten vatandaşlar, soruna çözüm bulunması için defalarca şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Hayat Kimya'nın Başiskele bölgesindeki faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini savunan vatandaşlar, imza kampanyası da başlattı.

"Yağmur yağdığında her yer köpük oluyor"

Fabrikadan çok rahatsız olduklarını dile getiren mahalle sakini Sultan Akyüz, "Fabrikanın kokusundan rahatsız oluyoruz, yağmur yağdığı zaman her yer köpük oluyor. Çok rahatsız oluyoruz. Benim yaşlı annem var, öksürüyor, çok rahatsız oluyor. Çok gelen giden oldu, sesimizi duyurduk ama hiçbir cevap alamadık. Söyledik ama bir cevap, bir netice alamadık. Geceleri buhar salıyorlar, çok koku oluyor. Çok rahatsız oluyoruz" dedi.

"Resmen çocuklarımız zehirleniyor"

32 yıldır Sepetlipınar Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Şengül Sancak ise "Fabrika buraya depremden sonra kuruldu. Sürekli şikayet ettiğimiz halde hiç kaale alınmadık. CİMER'e ve Büyükşehir'e yazı yazıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da şikayet edildi. Ses, gürültü bunların hepsinden rahatsız oluyoruz. Maalesef kaale alınmıyoruz. Çocuklarımız mahallede oyunlar oynuyor. Yere düştüğü zaman bunları bilmeden ellerini ağzına sokabiliyor. Çocuklarımız resmen zehirleniyor.

Yağmur yağdığı zaman yollarımız köpük köpük oluyor. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Buna bir çare bulsunlar, sanayi bölgesi olduğundan dolayı ilgilenen yok. Sanayi bölgesiyse belediye bize bir çare bulsun. Bizi mahalle olarak buradan kaldırsın" diye konuştu.

İHA