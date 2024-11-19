Skate parklar gençlerin gözdesi oldu

YETENEKLİ GENÇLER KEŞFEDİLİYOR
Gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapan Büyükşehir, Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe’nin ardından bir skate park da Yeşilyurt Mahallesi’ne inşa etti. Tüm spor dallarında olduğu gibi kaykay sporunun da kent gelenine yayılması için çalışmalar yürüten Büyükşehir, yeni skate parklar oluşturmaya devam edecek. Büyükşehir tarafından yapılan skate parklar, aynı zamanda kaykay sporu için yetenekli gençlerin keşfedilmesini sağlayacak.
(Ömer İLGEÇ)