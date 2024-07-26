Solaklar Kavşağı'na yaya köprüsü yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce yapımını tamamladığı ve hizmete açtığı Solaklar Kavşağı'na yaya üst geçidi yapacak. Bu kapsamda, Büyükşehir tarafından üst geçit yapım işi için ihale düzenlendi. Gerçekleştirilen ihaleye 6 firma teklif sunarken, en düşük teklif 24 milyon 996 bin 161 TL 61 kuruş, en yüksek teklif ise 44 milyon 266 bin 19 TL 7 kuruş oldu. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılacak ve ardından çalışmalar başlayacak.

"Solaklar Kavşağı Yaya Üst Geçit Köprüsü Yapım İşi" kapsamında 63 metre uzunluğunda 3.40 metre genişliğinde tek açıklıklı çelik köprü imal edilecek. Köprünün döşeme kaplaması andezit kaplama olacak. Her iki ayağında da asansör olacak köprü de engelli ve çocuklu vatandaşların güvenli ve konforlu yaya ulaşımı sağlanacak.

İHA