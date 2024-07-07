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Suriyeli Sanılmaktan Korktu, Motosikletine Yazdı: "Artık Önümü Kesmiyorlar"

- Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı, motosikletine "Suriyeli değilim" yazmak zorunda kaldı

Suriyeli Sanılmaktan Korktu, Motosikletine Yazdı:

07 Temmuz 2024 Pazar 22:13

Kocaeli'de 9 yıldır geçimini kağıt toplayarak sürdüren Barış İrgen, motosikletine yazdığı "Suriyeli değilim" yazısı ile sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini söyleyen İrgen, bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını çünkü Suriyeli sanılarak saldırıya uğramaktan korktuğunu belirtti. 
  Yaklaşık 9 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kocaeli'ye gelen ve burada kağıt toplayarak yaşamını sürdüren Barış İrgen, saldırıya uğrama korkusundan motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı. Her gece saat 03.00'te motosikletiyle yollara düşen İrgen, kendisinin sürekli Suriyelilere benzetildiğini ve bu yüzden saldırıya uğramaktan korktuğunu dile getirdi. Zor şartlarda kardeşleriyle birlikte kağıt toplayan İrgen, bu yazının ardından işini daha rahat yapabildiğini anlattı. 
 
  "Gece gündüz karton topluyoruz" 
  Barış İrgen, 9 yıldır Kocaeli'de yaşadığını ve aslen Siverekli olduğunu belirtti. Siverek'te çiftçilik yaparak geçimini sağladığını, ancak 8 kardeşiyle birlikte Kocaeli'ye gelmek zorunda kaldığını aktaran İrgen, "Burada 9 kişi birlikte kalıyoruz. Gece gündüz karton topluyoruz. Küçük bir kardeşim de var, çalışıyoruz. 9 yıldır buradayız. Aslen Siverekliyim. Orada çiftçilik yapıyorduk. Biz burada kartonları satıyoruz ama Siverek'te bunu yapamıyoruz. Ben gece gündüz motosikletin üzerindeyim. Küçük kardeşim de bana yardım ediyor" dedi.  
 
  "Ayakta duracak halimiz kalmıyor" 
  Aynı evde 9 kişi yaşadıklarını dile getiren İrgen, "Ayakta duracak halimiz kalmıyor. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Gece saat 03.00'te kalkıyoruz. Akşam ise genelde saat 20.00, 21.00, 22.00 gibi işimizi bırakıyoruz ama bazı günlerde 00.00'da bile işimiz bittiği oluyor" diye konuştu.  
 
  "Artık önümü kesmiyorlar" 
  Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini ve bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını söyleyen Barış İrgen, "Önümü kesip 'sen Suriyelisin' dediler. Ben de bu yazıyı yazdım. Artık önümü kesmiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Yazıyı yazdıktan sonra insanlar iyi gözle bakmaya başladı. Önceden nefretle bakıyorlardı" ifadelerini kullandı. 
                                     


İHA
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