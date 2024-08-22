Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, DenizBank'ın desteğiyle tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 13 yıldır düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan “14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular 31 Ağustosta bitiyor.

Bakan Yumaklı, üretimin ve üreticinin yüzyılını renkli fotoğraf karelerine yansıtan tüm fotoğraf meraklılarının yarışmaya ilgi gösterrek katılmalarını beklediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının geleneksel hâle gelen “Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl “14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY)" adıyla düzenleniyor.







“Genel", “Çiftçi", “Öğrenci", “Tema", “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile “DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın 2024 yılı “Tema Kategorisi"nin konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlendi.



Yarışmacılar; tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. 22 Nisan'da başvuruların başladığı yarışmaya, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar eser gönderilebilecek.

14 dalda ödül verilecek yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç bulunuyor.

Yarışmanın sonuçları 23 Eylül - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanacak. Daha sonra düzenlenecek törenle kategorilerinde dereceye giren eserlere ödülleri verilecek.

YUMAKLI'DAN ÇAĞRI

Yarışmayla ilgili şartlara https://www.tarimormaninsan.com adresinden ulaşılabileceğini belirten

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın uluslararası arenaya taşınmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu yılki yarışmanın temasını “Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlediklerine dikkati çeken Yumaklı, amaçlarının “Türkiye Yüzyılı"nda üretimi ve üreticiyi ön plana çıkarmak olduğunu vurguladı.​

Yumaklı, hayatın her alanıyla iç içe olan tarım ve ormanın, sanattan ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizerek söz konusu yarışmayı, Anadolu'da tarım kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak gördüklerini aktardı.

14'üncüsü düzenlenecek yarışmanın, toprağın, ormanın, suyun ve doğal kaynakların önemi konusunda duyarlılığı artırdığına işaret eden Bakan Yumaklı, "Uluslararası hâle getirdiğimiz yarışmamıza, üretimin ve üreticinin yüzyılını renkli fotoğraf karelerine yansıtacak tüm fotoğraf meraklılarının ilgisini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.