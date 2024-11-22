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Toplu Taşımalara Ücretsiz WiFi

Büyükşehir, tüm tramvaylar ile 250, 200, 280 ve 700 numaralı hatlarda vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı

Toplu Taşımalara Ücretsiz WiFi

22 Kasım 2024 Cuma 10:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli haberleşme hizmeti vermek amacıyla ücretsiz Wi-Fi hizmetini hayata geçirdi. Farklı alanlarda vatandaşların hayatına dokunan projeler geliştiren Büyükşehir bu kez toplu taşıma araçlarında Wi-Fi bağlantısıyla ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

250, 200, 280 ve 700 numaralı hatlar ile tüm tramvaylarda uygulanan ücretsiz internet hizmeti vatandaşlardan tam not aldı. Yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle bir yandan yolculuğun keyfini çıkarırken diğer yandan da online işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Büyükşehir, Kocaelilere toplu taşıma araçlarında en iyi dijital deneyimi sunmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’LE BAĞLAN HAYATA

Vatandaşlar, akıllı telefonlarının kablosuz ağını açarak, ağlar kısmında bulunan Ulaşımpark Wi-Fi adresine tıklayacak ve karşılarına çıkan üyelik aşamalarını tamamladıktan sonra internetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.
(Ömer İLGEÇ)

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