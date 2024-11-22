Toplu Taşımalara Ücretsiz WiFi

250, 200, 280 ve 700 numaralı hatlar ile tüm tramvaylarda uygulanan ücretsiz internet hizmeti vatandaşlardan tam not aldı. Yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle bir yandan yolculuğun keyfini çıkarırken diğer yandan da online işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Büyükşehir, Kocaelilere toplu taşıma araçlarında en iyi dijital deneyimi sunmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.
BÜYÜKŞEHİR’LE BAĞLAN HAYATA
Vatandaşlar, akıllı telefonlarının kablosuz ağını açarak, ağlar kısmında bulunan Ulaşımpark Wi-Fi adresine tıklayacak ve karşılarına çıkan üyelik aşamalarını tamamladıktan sonra internetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.
(Ömer İLGEÇ)