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Tramvay hattında yaya güvenliği için önemli çalışma

Büyükşehir, Mehmet Ali Paşa Durağı Şehir Hastanesi güzergâhı kesişiminde yaya güvenliği için çalışma yaptı

Tramvay hattında yaya güvenliği için önemli çalışma

20 Kasım 2024 Çarşamba 15:05

Kuruçeşme-Şehir Hastanesi arasında Akçaray tramvayın aktarmasız hizmet vermeye başlamasıyla birlikte Mehmet Ali Paşa-Kanal Boyu durağı bölgelerinde yaya ve sürücü güvenliği için önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, bölgede yaya geçidi çizgilerini tramvay turnikelerinin önüne taşıdı.

 

YENİ YAYA ÇİZGİLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile şehir hastanesi güzergâhı kesişiminde yaya güvenliği için çalışma yaptı. Buna göre yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde seyir etmesinin sağlanması amacıyla yaya geçidi çizgileri tramvay turnikeleri önüne taşındı. Yayalar araç trafiğine maruz kalmadan kendileri için oluşturulan yaya geçidinden güvenle karşıya geçebilecek.

 

TRAFİĞE KAPALI KISIMLAR

Tramvay hattında da çalışma yapıldı. Bu kapsamda tramvay hattının araç trafiğine kapalı olan kısımları sarı boya ile renklendirilirken, yol üzerindeki şerit çizgileri ile bordür boyamaları da ekipler tarafından yapıldı. Yapılan çalışmalarla sürücülerin yol hattında güvenle seyir etmeleri sağlanmış oldu.
(Ömer İLGEÇ)

 

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