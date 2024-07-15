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TÜKİSTANDAN ANADOLUYA YAYLA KÜLTÜRÜ TARİHİ KARAOVACIK YAYLA ŞENLİĞİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

TÜKİSTANDAN ANADOLUYA YAYLA KÜLTÜRÜ TARİHİ KARAOVACIK YAYLA ŞENLİĞİ

15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:53


GİRESUN ESPİYE  TARİHİ KARAOVACIK  YAYLASI ŞENLİKLERİNİN   ÇEYREK ASIRLIK TARİHİN DE BELGESELCİLİK  VE GAZETECİLİK HATIRALARIM 

     TARİHİ GEÇMİŞE  VEFASIZLIK

Karaovacık yaylasına Ericek den yolların çıkmadığı 25 yıl önce büyük emek ve çaba harcayarak şenliklerin düzenlenmesine destek olan yetkili yönetici STK temsilcisi ve medya mensupları unutulmasa  onlara Karaovacık  yayla şenliğinin çeyrek asırlık vefa ödülleri verilse çok güzel olurdu. Espiye kaymakamı, Espiye Soğukpınar belediye  başkanları keşke  çeyrek asırlık tarihi geçmişi unutmasalardı.  VEFA  HATIRLAMAK VE UNUTMAMAKTIR.

   DÖNEMİN  ESPİYE KAYMAKAMI KOCAELİ VALİ YARDIMCISI  SN EKREM ÇALIK  İLE CANLI SÖYLEŞİ 

25 yıl önce   Espiye kaymakamı  olarak görev yaptığı yıllarda bölgeye yaptığı hizmetlerden tanıdığım Giresun Espiye karaovacık yayla şenliğini  1998 yılında başlatan saygıdeğer devlet adamı Kocaeli  vali Yardımcısı  Sn Ekrem Çalık ile belgesel tadında tarihi geçmişe  yolculuğa çıktık. www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı söyleşi gerçekleştirdik.

https://www.youtube.com/watch?v=0uc9nGwmACo

  VALİ YARDIMCISI SN ÇALIK İLE CANLI SÖYLEŞİ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242457361903562&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

KARAOVACIK YAYLA ŞENLİKLERİNDEN CANLI YAYIN

Giresun Espiye ilçesi tarihi  Karaovacık  yaylasını  Türk islam yurdu yaparken 700 yıl önce şehit olan Kürtün  Mezarlığı şehitliğinde  tüm şehitlerimizin  ruhu için Fatiha okumaya davet ediyorum.

https://www.facebook.com/share/p/pFrGmSMDHcXhu7Sg/?

https://www.facebook.com/share/p/pLtCxuYDurX4Lm2L/?

https://www.facebook.com/share/p/exJSSyAgDZxjAaRM/?

https://www.facebook.com/share/p/pFrGmSMDHcXhu7Sg/?

https://www.facebook.com/share/p/ubyeXha6GD69FugH/?

   BELGESEL TADIN DA  TÜM VEFALI DOSTLARA SELAM OLSUN

https://m.youtube.com/watch?v=kvHrxHavZdc

https://www.youtube.com/watch?v=ulZ3lsvHaqE

http://www.ismailkahraman.net/?p=367

  DEĞERLİ  GAZETECİ ARKADAŞIM  REMZİ  MAMAŞOĞLUNUN  SOSYAL  MEDYA PAYLAŞIMI 

ESPİYE BELEDİYESİ'NİN DİKKATİNE...
GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ GÖREMEZ...

Karaovacık Yayla Şenlikleri ilk kez 1988 yılı Temmuz ayında Giresun Dergisi tarafından "Otçu Göçü Şenlikleri ve Sıla Haftası İsmiyle düzenlemiş ve organizasyonu bizzat bizler tarafından yani GİRESUN DERGİSİ tarafından icra edilmiştir.

Dönemin İlçe Kaymakamı Yusuf Odabaş, Giresun Belediye Başkanı merhum Mehmet Larçın, Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Başkan Yardımcısı meslekte üstadım merhum Mustafa Dağ'ı bizzat yardımcı olunması noktasında her türlü desteği verdirmişti. Dönemin Giresun Valisi Sami Oytun Paşa'nın da resmi olurlarıyla, Espiye Belediye Başkanı rahmetli Soner Kahraman, Giresun Gençlik ve Spor Müdürü rahmetli Nadir Yapsakaloğlu, yaşayan efsane Espiyeli Emekli Öğretim Görevlisi Akademisyen Yazar Ahmet Gürsoy, Her dakikasında bizimle birlikte olan o tarihlerde Ford Otosan personeli olan içimizden biri yaşayan bir başka tanık ve efsane Emin Akburak, Yine Giresun Belediyesi'nin o tarihlerde Zabıta Müdürü olarak görev yapan yazar gazeteci ve Judocu Hakem yerel basınımızın değerli kalemi halen Manisa'da yaşayan Selami Çelebi Hocamız, asıl hatırlanması gereken Giresun Dergisi'nin banisi Bursa Barosu Avukatlarından Murat Toker daha nice konuya şahit isimler sayabiliriz ve belgeleriyle sunabiliriz.

Yalan söyleyen tarih utansın.

Espiye Belediyesi bu organizasyonları düzenlerken bir tarih ve geçmişe yönelik araştırma yaparsa işin gerçeklerini kaynağından öğrenir.

1988 yılında Giresun Dergisi bu şenlikleri başlatmış olmasaydı belki bugün yaylarımızda bu kadar eğlence, şenlik yapılmaz, en azından bu kadar ulaşım bile olmazdı.

Kazıkbeli'nde ilk tohumu ektik.

Karaovacık'ta devam ettik.

Sisdağı'na gittik.

Şebinkarahisar'da Bağlar'da vardık.

Alucra'da Ekin Festivali dedik.

Kümbet Otçu Göçü Yayla Şenlikleriyle 1988 yılında Temmuz'un son haftasında sanırım 30 Temmuz'da noktaladık.

Sonrası yıllarda Dereli Belediyesi Kümbet Şayla Şenliklerini geleneksel hale getirdi 1989 ve 1990'lı yıllarda.  Pek saygı duyduğum Halil Bektaşoğlu Dereli Belediye Başkanı seçilmişti 1989 yılında. Mustafa Dağ kendilerini bu hususta geniş bilgilendirme yaparak birlikte Kümbet Yayla Şenlikleri adı altında devamını sağladılar ve geleneksel hale geldi. Her ikisini de rahmet ve saygıyla anıyorum. 

Tarih sayfaları arşivler yalan söylemez.

Yalan yanlış yapanlar utansın.

Espiye'de Karaovacık Yayla Şenlikleri' de ilk Giresun Dergisi tarafından 1988 yılı Temmuz ayında düzenlediğini size evladınız Ahmet Gürsoy Hoca hatırlatsın.

Zahmet olmayıp bir fikrine başvurabilirseniz geçekleri değil, gerçekleri öğrenmiş olursunuz.

Bursa'da yıllar önce bir kahvaltı sofrasında o yıllarda da halen Belediye başkanı olan Erol Karadere'ye de hatılatmıştım.

"Bendeniz böyle olduğunu bilmiyordum" demişti.

Yeniden bir hatırlatmayı görev bilelim dedik.

Yayla Şenlikleri ve Espiye Karaovacık.

Arşivlere girecük ve....

İlk kim düzenledi ona iyi bakacuk.

Espiye Belediyesi organizasyon yetkilisi...

Bir yanlışı düzeltmek bizimkisi...
(Kaynak https://www.facebook.com/share/p/DQGwT8SHSUBE8UFo/?mibextid=WC7FNe)

  KARAOVACIK  YAYLASI ŞENLİKLERİ TARİHİNE IŞIK TUTAN DEĞERLİ  ARKADAŞIM HALİL KÜTÜK BEYİN  BİLGİ NOTU

“…Remzi Mamaşoğlu Giresun ilimizde bir markadır. 
Yaptığı hizmetler, bilgili, belgeli arka plandadır. 
Sadece yayla şenliklerinin değil, onlarca konunun arkasında Giresun Dergisi vardır.

Remzi beyler, 1988, 1990 yıllarında Karaovacık yayla şenliği ile ilgili bir çalışma yapmış. Buna şapka çıkarıyorum. Kendilerini tebrik ediyorum, takdir ediyorum.

Ve müsaadenizle bu yazıya şu ilaveyi yapmak istiyorum.

1988, 1990’larda yapılan şenlik acaba 1998 yılına kadar neden yapılmadı. Neden kimse böylesine güzel bir başlangıcı devam ettirmedi. 

İşte, İsmail Kahraman ile birlikte, bu çalışmalardan hiç haberimiz olmadığı halde, 1998 yılında Karaovacık Yayla Şenliğini organize ettik. O tarihten beri de, devlet iptal etmediği sürece de yapılıyor. 
En muhteşem şenliği o tarihte biz organize ettik. Katılan sanatçılar ;
Alişan
Seher Dilovan
Kamil Sönmez
Hüseyin Bıçak
Yılmaz Turan
Oflu Ali
Aynı zamanda ve aynı tarihlerde, ilk Giresun Belgeselinin çekilmesi,
Artı, 45 dakikalık özel bir televizyon programı yapılması.

Remzi Mamaşoğlu’na, Av. Murat Toker’e, İsmail Kahraman’a selam ve saygılar. 
Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Kendilerine sağlık ve sıhhat versin.




















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