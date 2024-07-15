TÜKİSTANDAN ANADOLUYA YAYLA KÜLTÜRÜ TARİHİ KARAOVACIK YAYLA ŞENLİĞİ





GİRESUN ESPİYE TARİHİ KARAOVACIK YAYLASI ŞENLİKLERİNİN ÇEYREK ASIRLIK TARİHİN DE BELGESELCİLİK VE GAZETECİLİK HATIRALARIM





TARİHİ GEÇMİŞE VEFASIZLIK





Karaovacık yaylasına Ericek den yolların çıkmadığı 25 yıl önce büyük emek ve çaba harcayarak şenliklerin düzenlenmesine destek olan yetkili yönetici STK temsilcisi ve medya mensupları unutulmasa onlara Karaovacık yayla şenliğinin çeyrek asırlık vefa ödülleri verilse çok güzel olurdu. Espiye kaymakamı, Espiye Soğukpınar belediye başkanları keşke çeyrek asırlık tarihi geçmişi unutmasalardı. VEFA HATIRLAMAK VE UNUTMAMAKTIR.





DÖNEMİN ESPİYE KAYMAKAMI KOCAELİ VALİ YARDIMCISI SN EKREM ÇALIK İLE CANLI SÖYLEŞİ





25 yıl önce Espiye kaymakamı olarak görev yaptığı yıllarda bölgeye yaptığı hizmetlerden tanıdığım Giresun Espiye karaovacık yayla şenliğini 1998 yılında başlatan saygıdeğer devlet adamı Kocaeli vali Yardımcısı Sn Ekrem Çalık ile belgesel tadında tarihi geçmişe yolculuğa çıktık. www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı söyleşi gerçekleştirdik.





https://www.youtube.com/watch?v=0uc9nGwmACo





VALİ YARDIMCISI SN ÇALIK İLE CANLI SÖYLEŞİ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242457361903562&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





KARAOVACIK YAYLA ŞENLİKLERİNDEN CANLI YAYIN





Giresun Espiye ilçesi tarihi Karaovacık yaylasını Türk islam yurdu yaparken 700 yıl önce şehit olan Kürtün Mezarlığı şehitliğinde tüm şehitlerimizin ruhu için Fatiha okumaya davet ediyorum.





https://www.facebook.com/share/p/pFrGmSMDHcXhu7Sg/?





https://www.facebook.com/share/p/pLtCxuYDurX4Lm2L/?





https://www.facebook.com/share/p/exJSSyAgDZxjAaRM/?





https://www.facebook.com/share/p/pFrGmSMDHcXhu7Sg/?





https://www.facebook.com/share/p/ubyeXha6GD69FugH/?





BELGESEL TADIN DA TÜM VEFALI DOSTLARA SELAM OLSUN





https://m.youtube.com/watch?v=kvHrxHavZdc





https://www.youtube.com/watch?v=ulZ3lsvHaqE





http://www.ismailkahraman.net/?p=367





DEĞERLİ GAZETECİ ARKADAŞIM REMZİ MAMAŞOĞLUNUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI





ESPİYE BELEDİYESİ'NİN DİKKATİNE...

GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ GÖREMEZ...





Karaovacık Yayla Şenlikleri ilk kez 1988 yılı Temmuz ayında Giresun Dergisi tarafından "Otçu Göçü Şenlikleri ve Sıla Haftası İsmiyle düzenlemiş ve organizasyonu bizzat bizler tarafından yani GİRESUN DERGİSİ tarafından icra edilmiştir.





Dönemin İlçe Kaymakamı Yusuf Odabaş, Giresun Belediye Başkanı merhum Mehmet Larçın, Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Başkan Yardımcısı meslekte üstadım merhum Mustafa Dağ'ı bizzat yardımcı olunması noktasında her türlü desteği verdirmişti. Dönemin Giresun Valisi Sami Oytun Paşa'nın da resmi olurlarıyla, Espiye Belediye Başkanı rahmetli Soner Kahraman, Giresun Gençlik ve Spor Müdürü rahmetli Nadir Yapsakaloğlu, yaşayan efsane Espiyeli Emekli Öğretim Görevlisi Akademisyen Yazar Ahmet Gürsoy, Her dakikasında bizimle birlikte olan o tarihlerde Ford Otosan personeli olan içimizden biri yaşayan bir başka tanık ve efsane Emin Akburak, Yine Giresun Belediyesi'nin o tarihlerde Zabıta Müdürü olarak görev yapan yazar gazeteci ve Judocu Hakem yerel basınımızın değerli kalemi halen Manisa'da yaşayan Selami Çelebi Hocamız, asıl hatırlanması gereken Giresun Dergisi'nin banisi Bursa Barosu Avukatlarından Murat Toker daha nice konuya şahit isimler sayabiliriz ve belgeleriyle sunabiliriz.





Yalan söyleyen tarih utansın.





Espiye Belediyesi bu organizasyonları düzenlerken bir tarih ve geçmişe yönelik araştırma yaparsa işin gerçeklerini kaynağından öğrenir.





1988 yılında Giresun Dergisi bu şenlikleri başlatmış olmasaydı belki bugün yaylarımızda bu kadar eğlence, şenlik yapılmaz, en azından bu kadar ulaşım bile olmazdı.





Kazıkbeli'nde ilk tohumu ektik.





Karaovacık'ta devam ettik.





Sisdağı'na gittik.





Şebinkarahisar'da Bağlar'da vardık.





Alucra'da Ekin Festivali dedik.





Kümbet Otçu Göçü Yayla Şenlikleriyle 1988 yılında Temmuz'un son haftasında sanırım 30 Temmuz'da noktaladık.





Sonrası yıllarda Dereli Belediyesi Kümbet Şayla Şenliklerini geleneksel hale getirdi 1989 ve 1990'lı yıllarda. Pek saygı duyduğum Halil Bektaşoğlu Dereli Belediye Başkanı seçilmişti 1989 yılında. Mustafa Dağ kendilerini bu hususta geniş bilgilendirme yaparak birlikte Kümbet Yayla Şenlikleri adı altında devamını sağladılar ve geleneksel hale geldi. Her ikisini de rahmet ve saygıyla anıyorum.





Tarih sayfaları arşivler yalan söylemez.





Yalan yanlış yapanlar utansın.





Espiye'de Karaovacık Yayla Şenlikleri' de ilk Giresun Dergisi tarafından 1988 yılı Temmuz ayında düzenlediğini size evladınız Ahmet Gürsoy Hoca hatırlatsın.





Zahmet olmayıp bir fikrine başvurabilirseniz geçekleri değil, gerçekleri öğrenmiş olursunuz.





Bursa'da yıllar önce bir kahvaltı sofrasında o yıllarda da halen Belediye başkanı olan Erol Karadere'ye de hatılatmıştım.





"Bendeniz böyle olduğunu bilmiyordum" demişti.





Yeniden bir hatırlatmayı görev bilelim dedik.





Yayla Şenlikleri ve Espiye Karaovacık.





Arşivlere girecük ve....





İlk kim düzenledi ona iyi bakacuk.





Espiye Belediyesi organizasyon yetkilisi...





Bir yanlışı düzeltmek bizimkisi...

(Kaynak https://www.facebook.com/share/p/DQGwT8SHSUBE8UFo/?mibextid=WC7FNe)





KARAOVACIK YAYLASI ŞENLİKLERİ TARİHİNE IŞIK TUTAN DEĞERLİ ARKADAŞIM HALİL KÜTÜK BEYİN BİLGİ NOTU





“…Remzi Mamaşoğlu Giresun ilimizde bir markadır.

Yaptığı hizmetler, bilgili, belgeli arka plandadır.

Sadece yayla şenliklerinin değil, onlarca konunun arkasında Giresun Dergisi vardır.





Remzi beyler, 1988, 1990 yıllarında Karaovacık yayla şenliği ile ilgili bir çalışma yapmış. Buna şapka çıkarıyorum. Kendilerini tebrik ediyorum, takdir ediyorum.





Ve müsaadenizle bu yazıya şu ilaveyi yapmak istiyorum.





1988, 1990’larda yapılan şenlik acaba 1998 yılına kadar neden yapılmadı. Neden kimse böylesine güzel bir başlangıcı devam ettirmedi.





İşte, İsmail Kahraman ile birlikte, bu çalışmalardan hiç haberimiz olmadığı halde, 1998 yılında Karaovacık Yayla Şenliğini organize ettik. O tarihten beri de, devlet iptal etmediği sürece de yapılıyor.

En muhteşem şenliği o tarihte biz organize ettik. Katılan sanatçılar ;

Alişan

Seher Dilovan

Kamil Sönmez

Hüseyin Bıçak

Yılmaz Turan

Oflu Ali

Aynı zamanda ve aynı tarihlerde, ilk Giresun Belgeselinin çekilmesi,

Artı, 45 dakikalık özel bir televizyon programı yapılması.





Remzi Mamaşoğlu’na, Av. Murat Toker’e, İsmail Kahraman’a selam ve saygılar.