TÜRK DÜNYASININ BELGESELCİLİK DE MARKASI BELGESEL FİLİM FESTİVALİ ANKARADA BU GÜN BAŞLADI

Türk Dünyası gazeteciler federasyonu tarafından 9 yıldır düzenlenen ve marka haline gelen festival başlıyor. 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivalinin basın toplantısı ile ilgili birlik haber ajansı (BHA) tarafından hazırlanan haber çok sayıda medya kuruluşunda yayınlandı

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir festival ve gala gösterimi ile ilgili yaptığı basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz









Türk Dünyası 9.Belgesel Film Festivali 16 Ekim 2024 tarihinde Ankara Hacı Bayram Üniversitesinde ve Ankara Bilim Üniversitesinde, 17 Ekim 2024 tarihinde Başkent Üniversitesnde finalist film gösterimleri ve özel gösterimler yapılacaktır. 17 Ekim 2024 tarihinde Ankara Bilim Üniversitesinde ''Belgesel Filmde Yeni Yönelimler ve Anlatım Teknikleri'' konulu Panelde, Doç. Dr. Eda Arısoy Moderatörlüğünde, Bir Gün 365 Saat filminin Senaristi Burcu Salihoğlu, Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, Kavur Filminin Yönetmeni Fırat Özeler yer alacaklardır. Aynı gün Madelet filminin izzlenmesinin ardından Nebil Özgentürk film hakkında söyleşi yapacaktır. Akşam ise Ödül töreni ve gala gecesi TÜRKSOY evsahipliğinde gerçekleşecektir.

Festivale katılan tüm yönetmenlerimiz film gösterimleri, etkinlikler ve ödül törenine davetlidir.

Fetivali TC Kültür ve Turizm Bakanlığı,TÜRKSOY,Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA,Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, desteklemekte,dokuz ülkeden üniversiteler, meslek örğütleri,sivil toplum teşkilatları,basın ve medya kuruluşları proje ortaklığı yapmakta,onlarca gönüllü emek sarfetmekte.

Destekleri için TC Kültür ve Turim Bakanı sayın Mehmet Nuri Ersoy beye,Sinema Genel Müdürü Birol Güven beye,TDBB başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ugur İbrahim Altay beye, TÜRKSOY gen sekreteri sayın Sultan Raev beye, TİKA başkanı sayın Serkan Kayalar beye, YTB başkanın sayın Abdullah Eren beye,Öz Finans İş Genel Başkanı sayın Ahmet Eroglu beye,Ankara Kent Konseyi başkanı sayın Halil İbrahim Yılmaz beye,Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı başkanı Yılmaz Karaca beye,TİMBİR başkanı Dr.Süleyman Basa beye,AVKON Genel Başkanı Şakir Gürel beye fedekar Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetimine ve Danışma kuru başkanı sayın Hacagulı Narlıyev beye,kurul üyelerine, Onur kurulu ve Düzenleme kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum.





Festival Programı, Finalist Filmler, Katalog, Konukların Yaka Kartları linklerden indirebilirsiniz.





Program (16 - 17 Ekim 2024)





Finalist Filmler





Katalog





Yaka Kartı





TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLİM FESTİVALİ İLE İLGİLİ BİRLİK HABER AJANSI TARAFINDAN YAYINLANAN HABER





NİSA NUR BACAK / ANKARA-BHA

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteği, dokuz ülkeden üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, basın ve medya kuruluşlarının ortaklığında 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivalinin basın toplantısı Ankara Kent Konseyi’nde (AKK) düzenlendi.

TDGF Başkanı ve TDBFF Genel Direktörü Menderes Demir‘in açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına Türkmen sinemasının önde gelen isimlerinden Hocakulu Narlıyev, AKK Başkan Yardımcısı Dr.Süleyman Basa, AKK Yürütme Kurulu üyesi ve Meclis ve Çalışma Grupları Genel Koordinatörü Ömer Şan, Ankara Bilim Üniversitesi Doç. Dr. Öğretim üyesi Eda Arısoy, Sinema Yazarı Hayri Çölaşan, Film Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyesi Alper Tunga Özdemir, TİMBİR İç Anadolu Bölge Başkanı Ercihan Çakmak, TİMBİR İstanbul Kurucularından Yücel Yalçınkaya, Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar katıldı.





Menderes Demir, 2024 yılında Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışmasının 9.’sunu gerçekleştirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Türk Dünyası Sinemacılar Birliği gibi bir birlik oluşturup Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan sinemacılar birliklerini bir araya getirerek TÜRKSOY’un bünyesinde veya Türk Devlet Teşkilatı’nın bünyesine bir birlik oluşturmak ve orada müşterek yapımlar dahil projeler üretebilmek istiyoruz. Bu maksatla Özbekistan Sinemacılar Birlik Başkanını, Kırgızistan Sinemacılar Birlik Başkanını, Kazakistan ve Azerbaycan Sinemacılar Birlik Başkanını festivalimize davet ettik. Kırgızistan hariç diğer Türk Cumhuriyetlerinin Birlik Başkanları yarın misafirimiz olacaklar. Türk Dünyası Sinemacılar Birliğine katkı sağlanabilir mi neler yapabiliriz şeklinde çalışmalar yürütüyoruz.





İlk gösterim Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesinde





“Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivalini 16 Ekim 2024 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesinde, 17 Ekim 2024 tarihinde ise Başkent Üniversitesinde finalist film gösterimleri ve özel gösterimlerle yapacağız.” ifadelerini kullanan Demir, festivalin “17 Ekim 2024 tarihinde Ankara Bilim Üniversitesinde Doç. Dr. Eda Arısoy moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ”Belgesel Filmde Yeni Yönelimler ve Anlatım Teknikleri” konulu panele, panelist olarak Bir Gün 365 Saat filminin Senaristi Burcu Salihoğlu, Doç. Dr. Kurtuluş Özgen ve Kavur Filminin Yönetmeni Fırat Özeler katılacaktır. Aynı gün, Madelet filminin izlenmesinin ardından Nebil Özgentürk ile film hakkında söyleşi gerçekleştirilecek.” dedi.

Böyle bir festivale ikinci defa ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduklarını belirten Ankara Bilim Üniversitesi Doç. Dr. Öğretim üyesi Eda Arısoy, “Üniversitem adına bu festivalle gurur duyuyorum. Pek çok yönetmeni bir araya getiren ve bu yönetmenlerin bu oluşum içerisinde kendilerini ait hissettikleri bir yerde olduklarını görmek çok güzel. Öğrenci jürisine de katkı verdik bu anlamda eğitici bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Böyle bir işin parçası olmaktan onur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.





Dr. Süleyman Basa: “Türkiye, Türk dünyasının merkezi, Türkiye’nin başkenti Ankara’da doğal olarak Türk dünyasının başkenti”





Ankara’nın kültürün de başkenti olması gerektiğini belirten AKK Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, “Gala gecesi de muhteşemdi. 9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ni Ankara’da yaptığı için Ankara ve Ankara Kent Konseyi adına Menderes Demir’e teşekkür ediyorum. Ankara kültürün, sanatın aynı zamanda medyanın da Rüzgarlı sokaktan başlayan ateşin, Kurtuluş medyasının olduğu bu yerde böyle bir festivalin yapılması çok önemli. Ankara Bilim Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini de böyle bir farkındalıktan ötürü tebrik ediyorum.” dedi.

Sinemacı bir babanın çocuğu olarak büyüdüğünü söyleyen Dr. Süleyman Basa, Türk Dünyası Film Festivalinin Ankara ve Türk Dünyası adına çok daha kıymetli işler yapacağına inandığını belirtti.





Film Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyesi Alper Tunga Özdemir, “Üyelerimizin haklarının gelişmesi için uğraşıyoruz. Türk dünyası meslek birliklerinin bir parçası olmak onur ve gurur duyduğumuz bir şey. Belgesel festivali sinemanın kıymetli bir alanı. Bunun parçası olmaktan çok mutluyuz.” dedi.

Toplantıda Hayri Çölaşan da hazırlıkların tamamlandığını ve Ankara’daki üniversitelerin salonlarında gösterimleri yapacaklarına değindi.