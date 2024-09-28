TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ GÖLCÜK’TE PEKİŞTİ

Gölcük; Karabağ’ın özgürlüğe kavuşmasını sağlayan 2.Karabağ Savaşı’nın başladığı tarih ve Vatan Savaşı Şehitleri Anma Günü olarak kabul edilen 27 Eylül’de anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan, Azerbaycan Kardeşlik Hatıra Ormanı Fidan Dikim Programı’na, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcüklü vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Karabağ’ın vatan toprağına katılması için canlarını feda eden 2.908 şehit başta olmak üzere; tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, tüm şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum” dedi.

BAŞKAN SEZER’DEN TEŞEKKÜR

Başkan Sezer, “Türkiye, Azerbaycan kardeşliğini pekiştiren Azerbaycan Kardeşlik Hatıra Ormanı’nın ilçemizde oluşturulması nedeniyle başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

HEM KARDEŞLİK HEM BAL ORMANI

Konuşmaların ardından Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcüklü vatandaşların da katılımıyla hatıra ormanına fidanlar toprakla buluşturuldu. 20 bin metrekare alanda 1000 adet kestane, ıhlamur ve akasya fidanının dikimi ile oluşturulan Azerbaycan Kardeşlik Hatıra Ormanı aynı zamanda bal ormanı özelliği ile çevre köylerde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine de katkı sağlayacak.

BAŞKONSOLOSTAN GÖLCÜK BELEDİYESİNE ZİYARET

Fidan dikim töreninin ardından Başkonsolos Nermine Mustafayeva, Büyükşehir Başkan Vekili Abiş ile birlikte Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyaretin sonunda Başkan Sezer, Başkonsolos Mustafayeva ve Başkan Vekili Abiş’e teşekkür etti.



