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TÜRKİYEDEN ÖZBEKİSTAN'A TAŞKENT'TEN İSTANBUL'A HAVADAN BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

İsmail Kahraman'ın 13.11.2024 tarihli makalesi

TÜRKİYEDEN ÖZBEKİSTAN'A TAŞKENT'TEN İSTANBUL'A HAVADAN BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

13 Kasım 2024 Çarşamba 09:35

 

3 -8 Kasım 2024 tarihilerinde İstanbul'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent’e gerçekleştirdiğimiz, giderken 4 ve gelirken 5 saat süren uçak yolculuğunda gidiş ve dönüş yolunda görüp yaşadıklarımın belgeselini çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaparak geleceğe bilgi ve belge bıraktık.

https://www.facebook.com/share/p/1AtGC3LPxF/?mibextid=WC7FNe

GEÇMİŞTE AYLAR VE YILLAR SÜREN TARİHİ GÖÇ VE İPEK YOLLARINI GİDERKEN 4 GELİRKEN 5 SAAT SÜREN YOLCULUK SÜRESİNCE UÇAĞIN PENCERESİNDEN HAVADAN GÖRÜNTÜLERKEN DUYGU DOLU ANLAR YAŞADIK:

https://m.youtube.com/watch?v=n4Zc76A5Xe0

ATALARIMIZIN AMUDERYA (CEYHUN) SİRİ DERA (SEYHUN ) NEHRİ BOYLARINDA KURDUKLARI DEVLET VE İMPARATORLUKLARI DÜŞÜNDÜK

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖLÜ ARAL GÖLÜNÜN NASIL KURUYUP YAVAŞ YAVAŞ YOK OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK DAHA ÖNCE DEVLET SU İŞLERİ TARİHİ İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESEL DE ARAL GÖLÜNÜN KURUMASINA DİKKAT ÇEKMİŞTİK

https://www.youtube.com/watch?v=8vyPOtEvlXQ

BİZ UÇAKLA AZERBAYCAN BAKÜ HAVA SAHASINDAN GEÇERKEN BAKÜ DÜNYA İKLİM ZİRVESİNE HAZIRLANIYORDU https://www.facebook.com/share/v/1BQmbD4APX/?mibextid=WC7FNe




DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ ÇÖL OLMASIN BELGESELİ
https://www.youtube.com/watch?v=zgxgQI1zIzA

HAZAR DENİZİ VE KAFKAS DAĞLARI ÜZERİNDE UÇARKEN ÇARLIK RUSYANIN SOYKIRIM VE KATLİAMLARI İLE TÜRK İSLAM MEDENİYETİNİ NASIL YIKIP YOK ETTİĞİNİ HATIRLADIM
https://www.youtube.com/watch?v=aLFMOr0ZzwI

ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENTE GİDİŞ YOLUNDA THY UÇAĞINDAN www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv OLARAK YAPTIĞIMIZ CANLI YAYIN

https://www.facebook.com/share/v/14tevwpAzX/?mibextid=WC7FNe

ÖZBEKİSTAN DA SEMPOZYUM VE ÖDÜL LLÜ BELGESEL GÖSTERİMLERİ İLE İLGİLİ ÖZBEK TV KANALLARI ETKİNLİĞE GENİŞ YER VERDİ

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK JÜRİ VE YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİNİ YAPTIĞIM TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLİM FİESTİVALİ ÖDÜLLÜ BELGESELLER GÖSTETİMİ İÇİN ÖZBEKİSTANIN BAŞKENTİ TAŞKENTE GİDİŞ VE DÖNÜŞ YOLUNDA UÇAĞIN PENCERESİNDEN YAPTIĞIMIZ BELGESEL ÇEKİMİNİN KURGU VE MONTAJ ÇSLIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR.


BİZLER YENİ TAŞKENTDEN İSTANBULA HAVADAN İPEKYOLU BELGESELİMİZİ HAZIRLARKEN SİZLERİ DAHA ÖNCE ÖZBEKİSTANDA ÇEKTİĞİMİZ VE TGRT BELGESEL TV DE HER GÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM (www.devrialem.tv) BELGESEL PROGRAMI https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQBHWVaJbEmWtuBk3hAyYu99 İLE İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com KÜLTÜR HİZMETİ İPEK YOLUNDA ÖZBEKİSTAN KİTABIMIZI PAYLAŞIYORUZ

http://www.ismailkahraman.net/?p=303
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