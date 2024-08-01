TÜRKİYENİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOTİV FİRMASI TOE TARİHİNE IŞIK TUTAN OTOMOBİL İŞ SENDİKASI BELGELER

1955 yılında kurulmuştu. Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük kamyon fabrikalarından biri olan Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş., iflas etti. İflasın sebebi ise yanlış yatırımlar...

1955 yılında kurulmuştu. Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük kamyon fabrikalarından biri olan Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş., iflas etti. İflasın sebebi ise yanlış yatırımlar...

Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. kısa ismiyle TOE minibüs, otobüs, arazi aracı, kamyon, kamyonet ve traktör üretimi yapan eski bir firmaydı. 1955 yılında Çayırova’daki fabrikasında kamyon, kamyonet ve otobüs ile bunlarım aksamlarını üreten fabrika, Türkiye’nin ilk ticari kamyon montajının da yapıldığı fabrikaydı.

https://www.birlesikmetalis.org/otomobil_is/otomobilis_dergi-1975_07-sayi_33.pdf

1993'TE SATILDI

1983 yılında Ziraat Bankası’na devredilen firmanın yöneticileri o yıllarda birtakım gereksiz yatırımlar ile firmanın zarar etmesine neden oldu. 1992 yılında şirket özelleştirme kapsamına alınan firma 1993 yılında Rumeli Grubu’na satıldı. Satın alındığı yıl 450 işçisi çıkartılarak kapatılan fabrika, Rumeli-Uzanlar Grubu tarafından çimento ikmal merkezi ve 1990’larda ithal edilen SEAT otomobilleri ve yedek parçalarının depo merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

54 BİNDEN FAZLA ÜRETİMLE İFLAS ETMİŞ

Firma, 1963 yılından 1993 yılına kadar resmî rakamlara göre 54,496 adet motorlu taşıt üretimi yaptı. Böylesine dev bir kamyon fabrikasının iflası ülke adına büyük bir kayıp olarak tarihe geçti.(

TMSF Türk Otomotiv Endüstrisi'ni satışa çıkardı



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İmar Bankasına ait Gebze'deki yaklaşık 248 dönümlük Türk Otomotiv Endüstrisi (TOE) arazisi ve müştemilatını 38 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamada, TMSF'nin 8 Haziran 2005 tarihinde iflasına karar verilen ve tasfiyesine devam edilen İmar Bankası hakkındaki iflas kararının Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından bankaya ait gayrimenkullerin satışını gerçekleştirmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çanakkale, Mersin, Konya, Adana ve Hatay?da bulunan 48 gayrimenkulün ihalesinin, 29 Mayıs ve 5 Haziran 2007 tarihlerinde Profilo Alışveriş Merkezinde Turyap tarafından düzenleneceği belirtildi.

Satışa çıkarılan gayrimenkuller arasında en dikkat çekici olanının Gebze, Çayırova mevkiinde bulunan eski TOE arazisinin olduğu, yaklaşık 248 bin metrekare civarında bulunan ve 2 parselden oluşan arazinin 800 metre denize kıyısı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, parsellerin arasından demiryolu geçen arazinin, D-100 karayoluna 1 kilometre mesafede yer aldığı ifade edildi. Yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi beklenen arazinin, Uzanlar'a ait olduğu dönemde çimento nakli amacı ile liman olarak kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, satışlardan elde edilecek gelirin iflas masası alacaklılarına dağıtılacağı vurguladı. Açıklamada, vergi dairelerinin, İflas masası alacaklılarının büyük bölümünü oluşturduğu da belirtildi.

(kaynak https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tmsf-turk-otomotiv-endustrisini-satisa-cikardi-6576366)

TÜRK SANAYİ TARİHİMİZE IŞIK TUTAN BELGELER VE KİTAP PDF

https://www.academia.edu/762378/T%C3%9CLOMSA%C5%9E_T%C3%9CRK%C4%B0YE_LOKOMOT%C4%B0F_VE_MOTOR_SANAY%C4%B0_ANONO%C4%B0M_%C5%9E%C4%B0RKET%C4%B0_KURUM_TAR%C4%B0H%C4%B0



https://www.academia.edu/121659003/T%C3%BCrkiyede_1934_1938_Y%C4%B1llar%C4%B1_Aras%C4%B1nda_Yap%C4%B1lan_Birinci_Be%C5%9F_Y%C4%B1ll%C4%B1k_Sanayi_Plan%C4%B1n%C4%B1n

https://www.academia.edu/38155090/Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_Sanayile%C5%9Fme_Faaliyetleri_1923_1950_

https://www.academia.edu/36712151/Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_%C3%96nc%C3%BC_Bir_Sanayi_Kurulu%C5%9Fu_%C4%B0zmit_Sel%C3%BCloz_ve_Ka%C4%9F%C4%B1t_Fabrikalar%C4%B1_M%C3%BCessesesi_1936_1960_

https://www.academia.edu/109589712/Cumhuriyet_d%C3%B6neminde_T%C3%BCrkiyenin_sanayile%C5%9Fmesi

https://www.academia.edu/36712157/Kalk%C4%B1nman%C4%B1n_%C3%96nemli_Bir_Unsuru_Kurulu%C5%9Fundan_50_Y%C4%B1l%C4%B1na_T%C3%BCrkiyede_%C3%87imento_Sanayi_1910_1960_

SANAYİ TARİHİMİZDE. SENDİKALAR VE GREVLER

Otomobil iş Sendikası tarihi kitabı. Türkiye’de sanayi tarihimizde fabrikaların geçmişine ışık tutuyor Kitabın ön sözünden bir bölümü ve kitabın tümünü sizlerle paylaşıyoruz.

http://www.birlesikmetalis.org/kitap/otomobilistarihi_1.pdf

OTOMOBİL İŞ SENDİKASI TARİHİ KİTABI ÖN SÖZÜ

“…Otomobil-İş’in 1963-1980 dönemi, özellikle de kuruluş yılları emek tarihinin üze- rinde pek çalışılmamış alanlarından biridir. Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu tara- fından hazırlanan ve emek tarihine gerçek bir katkı olan Derinden Gelen Kökler’in ardından 1993 yılında Maden-İş’le birleşerek Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın kurucusu olan Otomobil-İş’in tarihinin de yazılmasıyla sendikamızın dünü elbette eksikleriyle de olsa geniş ölçüde ortaya çıkarılmış oldu.



Otomobil-İş’in tarihine baktığımızda çok hareketli bir sendikayla karşılaşıyoruz. Daha ilk yıllarından başlayarak önemli ve uzun soluklu grevler örgütlemiş, işçi eylemlerini hayata geçirmiş ve hep bir arayış içinde olmuş bir sendika. Bu arayış birlik, birlikte mücadele kısaca “çoğalma” arayışıdır. Metal-İş Federasyonu yılları ve bu dönemdeki süreçler bu arayışın sonucudur ve elbette zamanın şartları içinde değerlendirilmesi gereken gelişmelerdir. Otomobil-İş’in Federasyon’dan ve dola- yısıyla Türk-İş’ten koptuğu 1970’lerin ortalarından sonraki dönemi ise sendikal çizgisinde ve yaklaşımlarındaki değişimin ilk işaretlerinin yavaş yavaş ortaya çık- maya başladığı dönem olmuştur. Birkaç yıllık bu kısa dönemde yükselen ve hızla radikalleşen sınıf hareketinin temposunu yakalamaya çalışan, yeni kavramlarla ko- nuşan, üyelerine yeni bir dille ulaşmaya özen gösteren bir sendikadır Otomobil-İş. Bu değişim, 1979 yılı sonlarında ve 1980 yılı içinde yıllardır rekabet içinde olduğu Maden-İş’le yollarının kesişmesiyle ve iki sendikanın MESS’e karşı örgütledikleri Güç ve Eylem Birliği ile tepe noktasına ulaşır. Artık Tuzla’da bir işyeri sendikası görünümünde kurulan, uzun yıllar bir bölge sendikası kimliğini taşıyan Otomobil- İş’in önünde yeni ufuklar vardır... ‘70’lerin sonlarına doğru bir işkolu sendikası- na dönüşür. Ne var ki 12 Eylül askeri darbesi emek hareketinin yolunu kesecek, ‘80’lerden sonra Otomobil-İş bambaşka bir misyonla yoluna devam edecektir.



Maden-İş, Otomobil-İş’in serüveni içinde her zaman önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle Otomobil-iş Tarihi içindeki kimi bölümlerde, özellikle de 1979-1980 yıllarındaki süreçlerinin anlatımında Maden-İş’in mücadelesi ve politikaları zaman zaman ağırlık kazanmıştır.



Otomobil-İş Tarihi’nin 1963-1980 dönemini ele alan birinci kitap günümüze ula- şabilmiş birincil yazılı kaynakların yanında -ki bunlar arasında çalışma raporla- rı, sendika gazeteleri ve dergileri, bildiriler, günlük gazeteler sayılmalıdır- ikincil kaynaklara ve bir arşiv çalışmasına dayanıyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arşivleri yanında, bü- tün güçlüklerin hatta olanaksızlıkların altından kalkarak emek tarihi ve sol siyasi tarihe ilişkin çok kıymetli dev bir arşiv oluşturan Türkiye Sosyal Tarih Araştırma



(Kaynak. http://www.birlesikmetalis.org/kitap/otomobilistarihi_1.pdf)