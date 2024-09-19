Türkye çölyak hastalığı glutensiz yemek yarışması Çayırova'da yapıldı

Her istediğini yiyemeyen çölyak hastalarının glutensiz beslenmesine dikkat çekmek amacıyla Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapılan glutensiz yemek yarışmasına 13 ilden katılımcı sağladı. Yarışmanın ilk üçüne girenler deprem bölgesinden katılanlar oldu. Yarışmanın birincisi Adıyman’dan glutensiz içli köfte, ikincisi Hatay’dan glutensiz künefe, üçüncüsü de Gaziantep’den katmer oldu.

Yarışmaya Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nin mutfağında glütensiz yemeklerini hazırlayan yarışmacılar, hünerlerini sergiledi. Uşak, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Diyarbakır, İstanbul, Gazitantep, Adıyaman, Hatay, Aksaray, İzmir ve Konya’dan gelen dernek temsilcileri ve şefler hazırladıkları lezzetleri jüriye sundu. Yarışmada birinciliği Adıyaman Çölyak Derneği temsilcileri hazırladıkları içli köfteyle alırken, ikinciliği künefe ile Hatay Çölyak Derneği, üçüncülüğü ise katmer ile Gaziantep Çölyak Derneği elde etti. Yarışmada birinciliği Adıyaman Çölyak Derneği temsilcileri hazırladıkları içli köfteyle alırken, ikinciliği künefe ile Hatay Çölyak Derneği, üçüncülüğü ise katmer ile Gaziantep Çölyak Derneği elde etti. Davetliler ayrıca, hazırlanan stantla Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin hazırladığı glütensiz lezzetlerin de tadına bakmış oldu. (ÜMİT ÜLKER)