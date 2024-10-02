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Üreten kadınlar alışveriş festivalinde buluştu

Kocaeli'de düzenlenen alışveriş festivalinde girişimci kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Üreten kadınlar alışveriş festivalinde buluştu

02 Ekim 2024 Çarşamba 16:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kadın Girişimciler Alışveriş Festivali" düzenlendi. Değirmendere Çınarlık Meydanında gerçekleştirilen festivale vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Festivalde KO-MEK müzik eğitmenlerinden oluşan müzik grubu gün boyunca vatandaşlara unutulmaz eserleriyle eşlik etti. 
 Festivalde kadınların el emeği örgü çantalar, takılar, amigurumi bebekler, bebek ve çocuk giyim ürünleri, ahşap boyama, iğne oyası ve el yapımı mum gibi birbirinden güzel yüzlerce ürün satışa çıkartıldı. Bayram havasında gerçekleştirilen festivalde kurulan stantlarda kadınlar bir taraftan el işi yaptı, diğer yanda satış gerçekleştirdi. Sabır ve titizlikle örülen ve el emeğiyle hazırlanan ürünler özellikle gençlerin ve çocukların ilgi odağı oldu. 
 Festivali Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Velili Berna Abiş ve Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan da ziyaret ederek, üreten kadınlara destek oldu. El emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Vekili Abiş, üreticilerle sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı. 


İHA
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