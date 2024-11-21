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Üst Geçit Ulaşımı Daha Kolay Hale Getirecek

Büyükşehir, Şehir Hastanesi Üst Geçidi ile bölgedeki kavşağın yaya yolu bağlantısını yapıyor. Böylece yayaların şehir hastanesi ve tramvaya ulaşımı daha kolay olacak

Üst Geçit Ulaşımı Daha Kolay Hale Getirecek

21 Kasım 2024 Perşembe 10:59

Kocaeli’de kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla önemli projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli noktalarındaki yol ve çevre düzenleme çalışmalarını da aralıksız yürütüyor. Hayata geçirdiği projelerle Kocaeli halkına güvenli ve konforlu bir ulaşım sunan Büyükşehir, kesintisiz ulaşıma yeni bir hamle daha yaptı. Bu kapsamda Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, “Adnan Menderes Bulvarı Yol ve Çevre Düzenlemesi Çalışması” kapsamında Şehir Hastanesi Üst Geçidi ile bölgedeki kavşağın yaya yolu bağlantısını yapıyor.

 

YAYALAR HASTANEYE DAHA RAHAT ULAŞACAK

Çalışma dahilinde Şehir Hastanesi yakınında bulunan Malta ve Yeşilova Mahallelerinde yaşayan vatandaşların, Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşaktan hem hastane yerleşkesine yaya olarak geçebilmesi hem de Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi Tramvay Durağına erişebilmesi için tramvay üstgeçidi ile kavşak arasına yaya yolu bağlantısı inşa ediliyor. Böylelikle Malta ve Yeşilova Mahallesi’nden gelen yayalar, rahat bir şekilde şehir hastanesi yerleşkesi ile tramvay ve şehir merkezine ulaşımları daha kolay olacak.

 

BİRÇOK ÇALIŞMA HAYATA GEÇİRİLECEK 

Büyükşehir ekipleri, yol ve çevre düzenleme çalışması kapsamında Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Kocaeli Şehir Hastanesi kavşağına kadar aşınma asfalt serimi, Şehir Hastanesi üst geçidi ile kavşağın yaya yolu bağlantısı, parke ve bordür tamir imalatları, engelli iniş rampaları, perde duvar imalatları ve deplaseleri, trafik işaret ve levha montajları, uyarı çizgileri, baca yükseltmeleri ve ara sokak bağlantı işlerini yapacak.
(Ömer İLGEÇ)

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