Usta Eller fuarına katılan KO-MEK, kuaförlük branşıyla fuarda fark oluşturdu

Her alanda varlığını hissettiren, Halk Üniversitesi unvanını hak eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) katıldığı fuarlarda dikkat çekmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Berberler Odası’nın düzenlediği 3. Usta Eller Kocaeli’de Buluşuyor Eğitim ve Yarışma Fuarı’na katılan KO-MEK, alanda kuaförlük, cilt bakımı, protez tırnak yapımı ve ipek kirpik yapımıyla yer aldı.

İLKLER HEP KO-MEK’TE

Fuarın açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, KO-MEK standını ziyaret ederek bilgi aldı. Yapılan uygulamaları dikkatlice izleyen Abiş ve beraberindekiler, KO-MEK eğitmenlerine ve kursiyerlerine teşekkür etti.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda alanında usta eğitmenler eşliğinde açtığı stantla dikkatleri üzerine çeken KO-MEK’e ilgi oldukça yoğun olurken, alanda uygulamalı gerçekleştirilen tasarımlar dikkat çekti. İpek kirpik yapımı uygulamasını ilk kez kurs merkezlerinde vermeye başlayan KO-MEK, bu alanda kendini geliştirmek isteyen kursiyerlere eğitim vermeye devam ediyor.

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN KO-MEK’E

Kuaförlük cilt bakım eğitmeni Pelin Nalbant, “3. Usta Eller Buluşuyor Fuarında KO-MEK olarak yerimizi aldık. Kuaförlük alanında öğrenmek isteyeceğiniz birçok teknik eğitimlerimiz arasında yer almaktadır. Kendini geliştirmek isteyen bu alanda meslek sahibi olmak isteyen herkesi KO-MEK kurslarına bekliyoruz. Ustalık ve kalfalık belgesi almak isteyenler için de ilk kez profesyonel cilt bakımı, ipek kirpik yapımı ve protez tırnak uygulaması eğitimlerimizi de veriyoruz” bilgisini verdi.

ONLİNE KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

KO-MEK’te kuaförlük branşında eğitim almak isteyen herkes ücretsiz olan eğitimlerimizden yararlanmak için www.komek.org adresinden istediği kurs merkezine ve seçtiği branşa online olarak kolayca başvurabilir.

(Ömer İLGEÇ)