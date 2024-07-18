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YALOVA VALİSİ İLE BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR SÖYLEŞİSİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

YALOVA VALİSİ İLE BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR SÖYLEŞİSİ

18 Temmuz 2024 Perşembe 11:00


    YALOVA VALİLİĞİ   İLK KEZ  DÜZENLENEN  BELGESEL FİLM FESTİVALİNE  TÜM BELGESELCİLERİ  KATILMAYA DAVET ETTİ 

Evliya çelebinin izinde Yalova Altınova da belgesel çekimleri ile ilgili Yalova Valisi Hülya Kaya ya bilgi verdik. Kendisiyle Yalova  ile ilgili  belgesel söyleşisi gerçekleştlrdik. 

Vali Kaya  yaptığı açıklama da  ilk kez bu yıl düzenlenecek Yalova Film Festivali’ne tüm profesyonel ve amatörlere katılım çağrısında bulundu festivalin Yalova da bir ilk olduğuna dikkat çekerek tüm belgeselcileri katılmasını istedi. 

Vali Kaya ya 25 yıl önce  ön söz yazıp www.iktav.com kültür hizmeti olarak basılmasına katkı verdiğimiz  İl İl Kahramanlık Türküleri  Kitabı hediye ettik. 

TGRT Belgesel Tv başta olmak üzere her gün bir çok tv kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel Tv programı (www.devrialem.tv) olarak son aylarda evliya çelebinin izinde Anadoluda Vakıf Medeniyeti  belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Yalova Valisi ile gerçekleştirdiğimiz belgesel söyleşi TGRT Belgesel tv de yayınlanacak. 

   YALOVADA VAKIF MEDENİYETİ 

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-wwwdevrialemtv-ve-wwwgebzegazetesicom-canli-yayinda-gazetemiz-kur/1400307417298754/

     YALOVA VALİSİ SN KAYANIN BELGESEL  FİLM FESTİVALİ  İLE İLGİLİ YAPTIĞI  AÇIKLAMA  

Yalova Valisi Hülya  Kaya, kentte ilk kez düzenlenecek Yalova Film Festivali ile ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altınova Hersek Lagünü’ndeki bir restoranda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Kaya, Yalova’nın hikayelerinin anlatıldığı bir belgesel film festivali yarışmasını bu sene ilk defa Yalova’da gerçekleştireceklerine vurgu yaptı. Yalova’nın tarihi ve doğal güzelliklerine değinen Kaya, “Yalova’nın bildiğiniz gibi Bizanslılara dayanan çok eski bir tarihi var. Yalova’daki kültürel zenginliklerin su üzerine çıkması, anlatılması gereken çok fazla hikayesi var. Yalova’nın bu kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması ve bu belgesellerle özellikle profesyonellerin çekeceği belgesellerle kültürel bilincin oluşturulmasını istiyoruz. Kültür Bakanlığının da destekleriyle bu sene ilk defa Yalova’da film festivali gerçekleştireceğiz. Amacımız profesyonelleri Yalova’ya çekmek, şehrimizde film platosu olabilecek mekanların olduğunu göstermek, İstanbul’un hemen yanı başında çok büyük bir potansiyelin olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu yapılan çekimlerden sonra bir mekan envanteri de ortaya çıkacak. İstanbul’un artık bu noktada çok doyduğunu, film platosu noktasında, mekan noktasında eksiklikler olduğunu görüyoruz. Yalova’nın bunu doyurup eksikliğini gidereceğini gördük” dedi.

Yarışmada toplam 500 bin TL’ye yakın ödül dağıtılacağını söyleyen Vali Kaya, şöyle konuştu:

“Birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara. Şu ana kadar 200’ün üzerinde başvuru var herhangi bir basın lansmanı yapmadığımız halde. Yalovafilmfestivali.com adresinden her türlü bilgiye erişilebilir. Buradan gerekli bilgileri aldıktan sonra hangi alanda başvuru yapacaksa web sitesi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi 20 Ağustos’ta son bulacak. Bu tarihe kadar yarışmaya katılmak isteyen amatör, profesyonel, bu alana ilgi duyan sanatseverlerimizi davet ediyorum. Hem Yalova ile ilgili hem de genel belgesellerle bu yarışmaya katılabilirler. Söyleşiler, workshoplar yapacağız. Açık havada sinema günleri gerçekleştireceğiz. Her bir belediyemiz kendi ilçesinde, beldesinde uygun gördüğü bir alanı düzenleyecek ve bizim sağladığımız 20’nin üzerindeki profesyonel filmler buralarda gösterilecek. Aynı zamanda yarışmaya katılan başarılı olan, dereceye giren filmlerimiz, belgesellerimiz izleyicilerle buluşmuş olacak. Daha sonrasında da bir gala gecesi gerçekleştireceğiz ve bu gecede ödüller kazanan yarışmacılarımıza takdim edeceğiz. Biz bunu Sinema Genel Müdürlüğü’nde bulunan Güven Bey’le beraber sık sık istişare ettik. Kendisinin de çok destekleri var. Kendisi Darıca’da orada daha önce bir belgesel, film festivali gerçekleştirmişler. Ama bunun Yalova’da yapılmasının da çok önemli olduğunu, kendilerinin de heyecan duyduklarını bize ifade ettiler. Bizi bu yapmış olduğumuz çalışmalarda destekliyorlar.”

 EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE VAKIF MEDENİYETİ

EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE  ANADOLUDA VAKIF MEDENİYETİ BELGESEL  ÇEKİMLERİMİZ  DEVAM EDİYOR.  AN İTİBARİ İLE YALOVA ALTINIVA  TARİHİ DİLBURNU  FENERİ  MÜZESİ ÖNÜNDEN  OSMANGAZİ  KÜPRÜSÜ YANINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR

https://www.facebook.com/share/v/rwhi59gK6mFbDv67/?mibextid=WC7FNe

  SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/RaZShYk4nmSVMvyo/?mibextid=WC7FNe

BELGESELCİNİN MOT DEFTERİNDE YALOVA. ALTINOVA  DİL  BURNU. HERSEKZADE  AHMET IPAŞA VAKFI  VE EVLİYA ÇELEBİ  YOLU 

KOCAELİ DİLOVASI İLE YALOVA ALTINOVA ARASINDA BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞU Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE  OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜNÜN  HER İKİ TARAFINDAN  CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ 

   DİL BURNUNDAN CANLI HABER 

AN İTİBARİ İLE   29 HAZİRAN 2024 www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA  GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM  TV BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN  EVLİYA ÇELEBİ DİLBURNU   HAKKINDA  BİLGİ VERİYOR

https://www.facebook.com/share/v/4mLKbzAhFAYSTjqH/?mibextid=WC7FNe
Yalova

   TARİHİ DİLBURNU FENERİ 

Fransızlar tarafından 1863 yılında yapılan ve Osmanlı dönemi yapısı olan Dilburnu Deniz Feneri, yaklaşık 150 yıl boyunca Marmara Denizi'nde gemilere yol gösterdi.

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2009 yılında tescili yapılan fener, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek müzeye çevrildi.

Son fener çalışanı Fethi Gündoğdu'nun desteğiyle orijinal malzemeler kullanılarak aslına uygun restore edilen fener, şimdi son dönemin fener yaşantısını ziyaretçilerine aktaracak.

Altınova Belediyesi tarafından müze olarak kente kazandırılan tarihi fener, aynı zamanda Türkiye'nin fener hayatını anlatan tek müze olma özelliğini de taşıyor.

Altınova da Hersek Mahallesi Osmangazi Köprüsü ayakları yanında bulunan Dilburnu Deniz Feneri'nde sergilenen eşya ve eserlerin büyük bölümünün son fener bakımcısı Fethi Gündoğdu tarafından müzeye bağışlandığını ifade etti.

Hersek Deltası'nda da kazılarımız devam ediyor. Kazı evindeki arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda bu fenerimizin önünde daha eski yıllara, Roma dönemine dayanan bir deniz feneri kalıntılarına da rastladık. Bu da iki fenerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden bir alan olarak kayıtlarımıza geçti. Bu bölge Osmangazi Köprüsü'nün altı. Daha önce de burada taşımacılık, ticaret sallarla yapılmış. Şu anda da köprü aracılığıyla feribot aracılığıyla devam ediyor. Fener tamamen şu anda müze olarak hizmete girmiş durumda.

Fenerin son bakıcısı da müze olmasından dolayı mutlu.Babası Ömer Gündoğdu'dan görevi devraldıktan sonra 25 yıl deniz fenerinde çalışıp emekli olan Fethi Gündoğdu, çocukluğundan itibaren neredeyse bütün hayatının geçtiği tarihi fenerinin müzeye dönüşmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Fenerdeki kullandığı eşyaları ve bölümleri anlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Babam emekli olunca burayı ben devraldım. 25 sene çalıştım, emekli oldum. Burada kaldığımız oldu. Kışın babam gelip kalıyordu kötü havalarda. Ondan devraldıktan sonra karlı havalarda mecbur geliyorduk, kuleyi temizlemek için. Kar tutuyordu. Mecburyukarı çıkıp temizliyorduk. Ailemin hayatı burada geçti. Ailemle gelip gidiyorduk. Boşluk alan ekiliyordu, biberi, domatesi hepsi oluyordu. Bazen yazın bazen de kışın gelip kalıyorduk. Gemiler arada karaya oturuyordu. Ya sisden ya da dümen arızasından kaynaklı oluyordu.

  TÜRKÜ TADINDA ALTINOVA DİLBURNU FENERİ

https://www.facebook.com/drmetinoral/videos/dilburnu-deniz-fenerinin-o-eski-y%C4%B1k%C4%B1k-d%C3%B6k%C3%BCk-halinden-eser-kalmad%C4%B1-tarih-boyunca-/6903929833048399/

YALOVA  ALTINOVA DİLBURNU HERSEK ZADE AHMETVPAŞA VAKFIN DAN CANLI YAYIN 

AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024  OSMANLININ İLK SANCAK MERKEZİ  KOCAELİ  SANCAĞINDA DİLİSKELESİ İLE YALOVA   HERSEK   DİLBURNU ARASINDA YAPILAN  DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ YERİ OLAN  HERSEK ZADE AHMET PAŞA  VAKFI  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE  TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL  PROGRAM YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net  BİLGİ VERİYOR

  CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ
https://www.facebook.com/share/v/VCCkeYNLZENZCoQm/?mibextid=WC7FNe

 GEBZE. ESKİHLSAR (PALEKANON) KALESİ

AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024 GEBZE ESKİHİSAR DA  TARİHİ PALEKANON  SAVAŞININ YAPILDIĞI BÖLGEDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE  TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net 10 HAZİRAN 1329 TARİHİNDE OSMANLI  İLE BİZANS İMPARATORLUĞU ARASINDA YAPILAN  https://tr.wikipedia.org/wiki/Pelekanon_Muharebesi#:~:text=Pelekanon%20Muharebesi%20(veya%20di%C4%9Fer%20ismiyle,Orhan%20Bey%20aras%C4%B1nda%20yap%C4%B1lan%20muharebe. SAVAŞLA İLGİLİ BİLGİ VERİYOR

    CANLI YAYIN  İZLEYEBİLİRSİNİZ
https://www.facebook.com/share/v/VE8G7z1GefxKHPQY/?mibextid=WC7FNe

DİLOVASI İLE ALTINOVA ARASINDA YAPILAN OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ  AÇILIŞI CANLI HABERDE

30 HAZİRAN 2016 TARİHİN DE  GEBZE OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜNÜN AÇILIŞ TÖRENİN DEN CANLI MAKALE

An itibari ile 30 Haziran 2016  Kocaeli Dilovası Osmangazi Köprüsü'nün açılış törenindeyiz devri alem belgesel programı olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz

        CANLI MAKALE 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664642700357007&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

   OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ AÇILIŞI FOTOĞRAFLARI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664646037023340&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

BELGESEL TADINDA GEBZE ESKİHİSAR DAN . YALOVA TOPÇULARA  CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM  BELGESEL PROGRAMI İLE TARİH YOLCULUĞU  

   GEBZE TOPÇULAR ARASINDAN  CANLI HABER 

 ESKİHİSAR TOPÇULAR  ARABALI  VAPURDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA  GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM  TV BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN YALOVA  TARİHİ KAĞIT FABRİKASI  HAKKINDA  BİLGİ VERİYOR

https://www.facebook.com/share/v/TGqfTTMp2Br2qQ9d/?mibextid=WC7FNe

ESKİHİSAR TOPÇULAR  ARABALI  VAPURDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/yxd8kGhkwPHeU2ow/?mibextid=WC7FNe

Dilovası’na Adını veren Diliskelesi’nin 80 yıllık canlı şahidi ile Dil baba Türbesini konuştuk 

Kocaeli Dilovası İçmeleri  ile Dilbaba  Evliyası Türbesini kimler  yıkıp yok etti. Gazeteci ve belgeselci  olarak Dilovası’nda Tarih  ve Kültür Katliamı ile ilgili bölgenin canlı şahitleri ile söyleşi yapıp bilgi aldık.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2325420054279255/?d=n

Gebze gazetesi , www.gebzegazetesi.com’da canlı haber söyleşi ile konuyu kamuoyu gündemine getirdik.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=44860

Gebze gazetesinde yayınlan haber

Tarih ve kültür değerlerimiz yıkılıp yok ediliyor. Gebze gazetesi ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak tarihimizin canlı şahitleri ile konuşuyoruz.

Dilovası’nın Canlı Şahidi

Gebze Muallimköyün’den 1942 doğumlu  Ahmet Pekkan babası Ethem Pekkan’ın memur olarak çalıştığı Diliskelesi tren istasyonu çevresi  ile Dilbaba türbesi ve Diliskelesi İçmeleri ile ilgili  gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında  çok önemli bilgiler verdi.

Evliya çelebinin 400 yıl önce sözünü ettiği Horasan Alp Eren’i Dilbaba evliyası türbesi ile tarihi Diliskelesi içmelerinin nasıl yok olduğunu gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv program yapımcısı ismail Kahraman’a açıkladı.

Tarih ve Kültür Değerlerimiz  Bulunsun

Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak gebze bölgesi kamuoyu adına Kocaeli valisi sayın Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir  belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın’dan Evliya Çelebi’nin 400 yıl önce sözünü ettiği Diliskelesi İçmeleri ve Dilbaba evliyası  türbesinin kültür tarihimize kazandırmalarını bekliyoruz.Dilovası ve Gebze Muallim köyün canlı şahidi Ahmet Pekkan İle gerçekleştirdiğimiz canlı yayın.

https://fb.watch/edkyro7RMg/

Evliya Çelebinin Kaleminden Dilovası’nın 400 yıllık tarihi

EVLİYE ÇELEBİ’NİN KALEMİNDEN KOCAELİ ŞİFA KAYNAĞI DİLİSKELİSİ İÇMELERİ

Unesco tarafından 2011 yılı evliya Çelebi yılı ilan edilmişti. 400 yıldan fazla bir zaman önce 30 ülke 257 büyükşehir, 147 dilin konuşulduğu coğrafyayı gezmek için milyonlarca kilometre yol kateden Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesinde 1640’ların Dilovası hakkında önemli bilgilere yer veriyor. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde sözünü ettiği İçmeler’in Tuzla içmeler değil, Diliskelesi İçmeler olduğu çok net bir şekilde şu şekilde açıklanıyor:

“Bu (Darıca) kalede demir aldık. Hava uygun olmadığından gemiciler kürek çekmeye başladılar. Böylece  yirmi mil mesafedeki Diliskelesine geldikki burada Konya, Halep, Şam, Mısıra giden hacılar tüccar ziyaretçiler at kayıklarına binip bir mil kadar karşı tarafta bulunan Hersek Diline geçerler. Çünkü bir boğazdır. Doğu tarafı seksen mil uzunluğunda bir körfezdirki nihayetinde İznikmid şehri vardır. Bu Gegboza Diliskelesinde iki han, iki ekmekçi dükkanı, bir bozahane, iki bakkal dükkanı birde çeşme vardır ki üzerindeki tarihten Sultan Muradın bostancıbaşısı Mustafa Ağanın 1048 (m. 1638) yılında yaptırdığı anlaşılıyor.

Her sene temmuzda kiraz mevsiminde İstanbuldan ve diğer yerlerden binlerce insan akın edip çadırlar kurarak bir saz ve söz yiyip içme olurki kırk gün kırk gece devam eder. Dillerde tabir edlimeyen tüfenk ve fişenk şenlikleri olur. Derde kapılıp fasit ahlat hastalığına tutulanlar burada üç gün üç gece içme suyundan içerler. Allahın emriiyle kimi kusarak, kimi sarı yeşil safra, sevda ahlat çıkarırlarki insan fena kokusundan ölüm derecesine gelir. Bazıları aşağısından safra, sevda, balgam, ahlat karabalgam, gazbur, okrak, seyrence adlı çeşitli hastalıklar çıkararak sanki yeninden hayata kavuşurlar. Bazısından benzetilmek gibi olmasın tesbih tanesi gibi kese kese şeyler çıkarki kırk ellişer boğum bağırsak şeklindeki bıçkıları çalılara sererler. Tuhaftırki bazı keseleri yardıkları vakit içinden binlerce siyah başlı kurtlar ve kelebek gibi haşereler çıkar. Bu su yalçın kayadan kaynayıp çıkar. Berrak latuf bir su isede tuzlucadır.

EVLİYA ÇELEBİ’NİNİ KALEMİNDEN DİLBABA NIN KERAMETİ

“Oradan yine gemiye binip denizin karşıtarafında üçmil uzakta Baş iskeleye geldik. Oradan yine gemiye binip 30mil uzaklıktaki konak yeri olan Diliskelesine gittim. Karşı tarafındakiki Gebize dili ile Gegbozadili Üsküdar tarafındadır.Bu ise Hersek tarafında hakikatten denize uzanmış bir dildir.

Rüvayete göre Orhangazi asrında dünyayı dolaşan bir seyyah derviş buradaki gemicilere gelip “Oğullar! Beni karşı tarafa geçirin” der. Onlarda geçirmeyip giderler. O dünya seyyahı derviş hemen eteğine toprak doldurup “Biz karşıya Allahın emriyle böyle geçeriz.” Diyerek eteğinden toprağı denize döktükçe deniz kara olur. Bu şekilde geminin arkasından yürür gider. Bu durumu gören gemiciler, “Aman sultanım! Boğazı doldurup ekmeğimize mani olma. İstanbuldan İznikmite gemiler gitmez olur. Lütfen burası gemilerimize lazım” diye yalvarırlar. Oda onukuvun adım kadar denizde yürüyüpde karşı tarafa geçince kerametini meydana vurduğu için derhal temiz ruhlarını Cenabı Hakka teslim ederler. Gekboza Diliskelesi yakınında Dilbaba dede adı  ile gömülüdür.”(Kaynak https://www.gebzegazetesi.com/genel/kocaeli-dilovasi-ile-yalova-altinova-arasinda-belgesel-tadinda-tarih-ve-kultur-yolculugu-h56681.html)










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