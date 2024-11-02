Yaralı kaya kartalı tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı

Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda kuş gözlemcileri tarafından bulunan yaralı kaya kartalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyes, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kurtarma operasyonuyla güvenli şekilde Ormanya’ya getirilen kartalın ilk muayenesinde, kafa travması geçirdiği, boyun omurunda zedelenme ve dehidrasyona bağlı güçsüz düşme olduğu tespit edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından hızla tedavi altına alınan kartalın durumu titizlikle takip edildi.

10 gün boyunca tedavi gören kaya kartalının tedavi sürecinde sadece fiziksel yaralar değil, aynı zamanda uçma yeteneği de yeniden kazandırıldı. Özel beslenme rasyonu ve Kuş Uçuş Alanı'nda yapılan uçuş antrenmanlarıyla kendini toparladığı görülen kaya kartalı, Kuzuyayla bölgesinde doğaya salındı.

İHA