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Yaz aylarında ilaçlama seferberliği

İzmit Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmeleri adına sivrisinek, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Yaz aylarında ilaçlama seferberliği

31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:23

   
 İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla her yıl yapılan ilaçlama çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. Ekipler, larva oluşumunu önlemek ve mevcut popülasyonu azaltmak için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Özellikle sulak alanlarda larva oluşumunu engellemeye yönelik çalışmalar yürütülüyor. 
 Belediye ekipleri, belirlenen program çerçevesinde durgun su birikintileri, dereler, kanallar, rögarlar ve mazgallar gibi larvaların yuvalanabileceği alanlarda titizlikle ilaçlama yapıyor. Ayrıca, tüm mahallelerde düzenli olarak uçkunla mücadele çalışmaları da devam ediyor. İzmit Belediyesi, kapsamlı ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek, sinek ve haşere popülasyonunu kontrol altına almayı ve halk sağlığını korumayı hedefliyor. 


İHA
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