YENİ KOCAELİ VALİSİ DİLOVASINDA BUGÜN İNCELEME YAPACAK

DİLOVASI İLE İLGİLİ GEÇMİŞTE KÜLTÜR BAKANLARINA YAZDIĞIMIZ AÇIK MEKTUBU YENİ VALİMİZİN BİLGİ VE İLGİSİNE SUNUYORUZ

İsmail Kahraman - Kültür Bakanı Nabi Avcı’ya Dilovası mektubu! Kültür Bakanı Nabi Avcı’ya Dilovası mektubu!

Dilovası ve Osmangazi Köprüsü ile ilgili yazdığım yazılar, okuyucularımız tarafından büyük ilgi gördü. Bu konuda yazı ve araştırmalarımızın devamını isteyen Sivil Toplum örgütleri ellerinde ki bir çok bilgi ve dokümanı bizlerle paylaştılar. Kocaeli-Gebze TV’den de bu konuda belgesel türünde canlı makaleler yayınlayıp Köprü ve Dilovası’nın tarihiyle ilgili Belgesel görüntülere yer verdik.

Gerçekten Osmangazi Köprüsü’nün Dilovası ile bütünleşmesi, Dilovası Bölgesi’nde ki tarihi ve kültür mirasımızın Osmangazi Köprüsü ile bütünleşmesi Dilovası’nın markalaşmasına büyük imkan sağlayacak. Gerçekten tarih ve kültür değerlerimizin kıymetini bilemiyoruz. Onlar yok olup gittikten sonra eyvah diyoruz ama iş işten geçiyor.

DİLOVASI ÇEVRE DERNEĞİ VE YEŞİL ALANI KORUMA DERNEKLERİNDEN SUÇ DUYURUSU

Dilovası ile ilgili yayanlarımızı takip eden Dilovası Çevre Derneği Başkanı İsmail Kaya ile Yeşil Alanı Koruma Derneği Başkanı Ahmet Cebeci bizleri Adatepe’ye davet ederek, Adatepe’nin tarihi geçmişi ve kültür mirasıyla ilgili çok önemli bilgiler verdiler. Adetepe’nin Osmangazi köprüsüyle İstanbul’un Çamlıcası gibi bir güzelliğe sahip olabileceğini söyleyen Dernek Başkanlarıyla Adatepe’yi gezince, Adatepe’nin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladım.

Dernek Başkanları Dilovası’nın Çevre ve Yeşil alanını korumak için mücadele ettiklerini, bu konuda mahkemelere verildiklerini ,ancak pes etmediklerini açıkladılar. Bölgeden bazı sanayicilerin bir takım oldu bittilerle tarihi eserleri yok edip orman yerlerinin ele geçirdiğini iddia eden Dernek Başkanları bölge, 1.derece doğal ve tarihi sit alanı olması gerekirken Bölgenin sit alanından çıkartıldığını, imara açıldığını ve Bölgede ki büyük çaplı Orman yerlerinin de bazı şahıs ve kuruluşların ele geçirdiğini açıklıyorlar.

Daha önce Müze müdürlüğü tarafından Adatepe’de kazılar yapıldığını, tarihi eser kalıntılarının görmezden gelindiğini açıklayan Dernek Başkanları Kültür bakanı Nabi Avcı’ya, Başbakan ve Cumhurbaşkanına dilekçe yazarak Adatepe’de yeniden tarihi eserlerle ilgili araştırılma yapılamasını isteteceklerini söylüyorlar.

Adetepe’yi her iki Dernek başkanı ile Devri Alem belgesel programı ekibinin kameraları eşliğinde gezip burada ki tarihi eserleri tek tek tespit ediyoruz. Bitinya dönemine ait kale kalıntısı, Osmanlı dönemine ait Saray kalıntıları, mezarlar ve tarihi duvarlar Adatepe’nin binlerce yıllık tarihi geçmişinin en önemli örneği olarak ortaya çıkıyor. Sadece Adatepe’de değil Diliskelesi’nde ki tarihi liman, Eynerce deresi ağzındaki tarihi iskele ve diğer tarihi eserler adeta bölgeden silinip yok edilmiş. Bu konu da Kültür Bakanı sayın Nabi Avcı’ya tarihi görev düşüyor.

KÜLTÜR BAKANI NABİ AVCI’YA DİLOVASI MEKTUBU

Dilovası Bölgesinde 35 yıldır araştırmalar yapan, belgesel çekimleri yapan bir Gazeteci ve Belgeselci olarak Dilovası Adatepe başta olmak üzere tarihi eselerler ile ilgili yaptığımız çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanı sayın Nabi Avcı beyin yüksek bilgilerine sunmak istiyorum. Bakanlıktan bir heyet ayrıca Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Adatepe’de ve Dilovası’nda mutlaka bir inceleme yapmalı, bizim Belgesel görüntülerle tespit ettiğimiz tarihi eser kalıntılarını rahatlıklar burada görebileceklerdir. Bu çalışmayla Osmangazi Köprüsünün marka değeriyle Dilovası’nın tarihi Kültür mirası bir araya gelmek suretiyle Dilovası’nın tanınmasına çok büyük katkı sunar, bu konuda aşağıda ki bilgileri sayın bakanımız ile paylaşıyorum. Bu konuda çalışmalar yapılacağına inanıyorum.

DİLOVASI’NIN TARİHİ KÜLTÜR MİRASI

Adatepe olarak bilinen Dilovası’nın Çamlıca tepesi hüviyetindeki Osmangazi Köprüsüne hakim bölge, Orhangazi’nin torununun yazlık sarayının olduğu Adatepe’de ki kale, Bitinya döneminde Anibal’ın yüzüğünde ki zehiri içerek öldüğü yer olarak da biliniyor. Ünlü Seyyahımız Evliya Çelebi 400 yıl önce yazdığı seyahatnamesinde Dilovası İçmelerinden söz ediyor. Ancak uyanık Tuzlalılar ve İstanbul lobisi Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği Dilovası İçmelerinin, Tuzla İçmeleri olarak kamuoyuna yansıtıyor. Halen bu Bölge Dilovalılar tarafından İçmeler mevki olarak söylenmekte. Bu içmeleri gençlik yıllarında Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun ziyaret ettiğini, kendi ağzından dinleyip belgeselleştirdim.

Bugünkü Osmangazi Köprüsü’nün geçtiği Diliskelesi-Hersek Arasında ki bölgede deniz taşımacılığından Hacca giden hacıların geçtiği Hicaz deniz yolu olarak adlandıran Evliya Çelebi, Dil Baba’dan bahsetmekte, Diliskelesi’nde ki Hanlardan ve fırınlardan söz ederek bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmakta. Polisan Fabrikasının bulunduğu yerde Bitinya dönemine ait tarihi Taşköprü’nün kalıntıları bugün İzmit müzesini süslemekte. Mimar Sinan’ın, Kanuni Sultan Süleyman adına yaptırdığı Dilovası Mimar Sinan Köprüsü ise bugünkü Osmangazi Köprüsüne tarihi ışık tutmakta.

Sonuç itibariyle sanayi olmadan kalkınma olmaz. Ancak, sanayi çevreye duyarlı olmalı, sanayileşme adına tarihi Kültür mirasımız ve doğal güzelliklerimiz yok olmamalıdır. Bu konuda Dilovası OSB Müdürlüğü’ne tarihi görev düşüyor. Dilovası Adatepe başta olmak üzere bölgede tarihi kültür mirası korunup geleceğe aktarılmalı. Adatepe ile ilgili geçmişte yapılan ve Milletvekillerinin de ziyaretlerine konu olan Çevre katliamıyla ilgili haberleri sizlerle paylaşıyorum:

AĞAÇ KIYIMINA MAHMEKE DUR DEDİ

Dilovası Adatepe'de mahkeme ağaç kesimi ve kimyasal depolama tankı yapımını durdurdu. Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde, ilçe merkezinde kalan tek yeşil alan olan Adatepe'de bazı firmaların ağaçları kesip petrol ve kimyasal depolama alanına dönüştürülmek istemesi üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'de açılan davada buradaki çalışmalarla ilgili yürütmenin durdurulması yönünde karar verildi. Dilovası İlçesi'nde, ilçe merkezinde kalan tek yeşil alan olan Adatepe'de bazı firmaların ağaçları kesip petrol ve kimyasal depolama alanına dönüştürülmek istemesi üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'de açılan davada buradaki çalışmalarla ilgili yürütmenin durdurulması yönünde karar verildi. Belediyenin yaptırttığı bir tesis, çocuk bahçesi ve mesire alanı bulunan Adatepe'de bazı firmalar, burasının tapulu arazileri olduğunu savunarak ağaçları kesip kimyasal ve akaryakın tankları yerleştirmeye başlamış, ancak ilçe sekinleri buna karşı çıkarak çalışmaları engellemişti.

'AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPTI'

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 342 dönümlük Adatepe'nin aynı zamanda 3. derece sit alanı olmasına rağmen 2011 yılında o dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılış sırasında mesire alanı olarak açılışı yapılan bir alan olduğunu söyledi. Akar şöyle devam etti: "Bu alanın geçmişine baktığımızda 1985 yılında Alemder Kimya ulaşım ve park yapımı için izin almış. 1987 yılında da Altıntel firması o evrak üzerinde birlikte alınmış şeklinde işlem gerçekleştirilmiş. Biz bu işlemin hukuksu ve illegal olduğunu düşünüyoruz. Daha sonra buraya tank yapımı için Solventaş ve Altıntel gelmiş ve Solventaş sayısı 11'e çıkan tank yapmış. 6 sene süren mahkeme kararında yürütmeyi durdurma kararını temyize götürmelerine rağmen hepsi bozuldu. Şimdi orada bir çivi bile çakmamaları gerekiyor. Orada hala inşaata devam ediyorlar. Kaçak sarayda oturan adam gelin yıksınlar dediği için aynı mantıkta bakıyor. 1 Kasım dan sonra bir şekilde iktidarı yakaladıklarında buradaki çalışma devam edecektir. Orman İşletme Bölge Müdürünün kardeşinin bu firmada koruma müdürü olduğu iddia ediliyor."

TARHAN SAHİP ÇIKTI

CHP’li Tahsin Tarhan, Adatepe’ye sahip çıktı. İlçede Adatepe halkını ve çeşitli sivil toplum örgütlerini ziyaret eden Tarhan, Adatepe halkının haklı mücadelesinde, CHP olarak Dilovası halkının her zaman yanında olacaklarını kaydetti. Dilovası’nın tek yeşil alanı Adatepe’de yurttaşlarla buluşan Tarhan, “ile birlikte ziyarette bulunduğumuz Adatepe sakinleri ilçede tek nefes aldıkları yaşam alanlarının yok olmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirdiler. Biz de partimizin çevre ve insan odaklı projeleriyle her zaman onların yanında olacağız” diyerek sözlerine başladı. Tarhan, “Yapmamız gereken öncelikle bütünlüğü ve kardeşlik ortamını sağlamak. Bu anlamda projelerimizin hayata geçirilmesi konusunda hemşehri derneklerimizin desteğine ihtiyacımız var.” diyerek sözlerini tamamladı.

GEBZE GAZETESİ OLARAK KOCAELİ KAMUOYU ADINA YENİ VALİMİZ İLHAMİ AKTAŞ DAN DİLOVASININ TARİH KÜLTÜR MİRASI DEPERKERİNİDE GEZEREK BU ESERLERİN KORUNMASINI İSTİYORUZ