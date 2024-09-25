Yılın ahisi seçildi

Anadolu'dan başlayıp dünyaya yayılan, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlayan Ahilik, yüzyıllardır esnafa yol gösteriyor. İyi ahlak, doğruluk, kardeşlik gibi meziyetlerin birleştiği sosyo-ekonomik bir sistem olan Ahilik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Ahilik Haftası kutlamaları, Büyükşehir Bando Takımı eşliğinde Ahilik kortejinin yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar Cumhuriyet Bulvarı boyunca yürüyüş yaptı. Kutlamalarda Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi öğrencileri ise halk oyunu gösterisi yaptı. Programda Yeni Cuma Cami imamı Sami Altınkayık’ın Kur’an tilavetinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

"Ahlaklı üreteceğiz"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ahilik kültürünün hatırlanması ve yaşatılmasının Türkiye’de ve dünyada çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Ahiliğin üretme ve paylaşma ahlakını ortaya koyan bir yaşam felsefesi olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Ahlaksız üretim yapan esnaf olursa o esnafın pabucu dama atılırmış. Pabucu dama atılmak deyimi buradan geliyor. Üretirken ahlaklı üreteceğiz. Ahilik; ahlak, üretmek ve paylaşmaktır. Ahilik kuşağını kuşanmak için sadede iyi terzi, berber olmak yetmez. Aynı zamanda komşunuzla ilgilenmek lazım. Ahilik teşkilatının yerini günümüzde birlik ve odalar aldı. Biz elimizden geleni Büyükşehir olarak yapmaya bugüne kadar devam ettik bundan sonra da sizleri yalnız bırakmayacağız" dedi.

Vali İlhami Aktaş ise konuşmasında Ahilik kutlamalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş da, "Ahilik milli birlik ve beraberliğimizin teminatlarından birisi olmuştur. Emek ve alın terini vatanseverlikle birleştiren esnafımızın Ahilik Haftasını kutlarım. Birlik ve beraberliğimizin büyüyerek devam etmesini dilerim" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından şed kuşanma törenine geçildi. Vali Aktaş yılın ahisi Şekip Atay’a, Başkan Büyükakın yılın kalfası Emrah Avcı’ya, KESOB Başkanı Durmuş ise yılın çırağı Tuğra Ahmet Akyol’a plaket ve ödül takdim etti. Etkinlik taze pişmaniye çekimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı. Çekilen pişmaniyeler vatandaşa ikram edildi.

İHA