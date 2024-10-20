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Yollarda öncelik yaya ve araç güvenliği

Kocaeli'de belediye ekipleri, kent genelinde yollarda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Yollarda öncelik yaya ve araç güvenliği

20 Ekim 2024 Pazar 11:09

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi, üstyapı çalışması öncesi bölgede gerekli tabelalandırma ve güvenlik önlemlerini alarak sahada çalışmaya başlıyor. Bozuk yolların sebep olabileceği muhtemel kazaların önüne geçmek için vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler sonrasında çalışma yapan ekipler, bozulma ve deformasyonların olduğu yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması yaparak ulaşımda güvenlik ve konfor sağlıyor. 
Kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik yöntemlerle yaya ve araç trafiğini de aksatmadan işlemler yapılıyor. Kent genelinde 7/24 birçok farklı noktada; parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriliyor. 
(Ömer İLGEÇ)
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