GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yuvacık Barajı'nda su seviyeleri alarm veriyor

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye düştü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyeleri alarm veriyor

16 Kasım 2024 Cumartesi 12:42

 Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı alarm vermeye başladı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranının yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. Suların çekilmesi ve debisinin azalmasıyla baraj inşası sonrasında sular altında kalan bir köprü de gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda toprakta çatlaklar oluşurken, köprünün bulunduğu kısımda da su seviyesinin azlığı dikkat çekti. 
  Bölge halkından bir vatandaş, "Neredeyse barajda su yok diyebilirim. Bu kuraklık ve barajda suyun azalması, buradaki habitatın da başka yerlere gitmesine neden oluyor. Her yer çöp yığını, enteresan bir durum. Lütfen biraz doğaya ve çevreye karşı duyarlı olalım" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel gereksinimli bireylere özel beslenme semineri Özel gereksinimli bireylere özel beslenme semineri
Derince Mezarlığı’na hizmet binası ve asfalt Derince Mezarlığı’na hizmet binası ve asfalt
5 katlı Derince Cemevi’nin yüzde 78’i tamam 5 katlı Derince Cemevi’nin yüzde 78’i tamam
Kocaeli’nin ilk metrosunda geri sayım Kocaeli’nin ilk metrosunda geri sayım
Çiftçi, bilgievleri öğretmenleriyle sabah yürüyüşünde buluştu Çiftçi, bilgievleri öğretmenleriyle sabah yürüyüşünde...
Gebze Engelsiz Yaşam’da ilerleme yüzde 68 Gebze Engelsiz Yaşam’da ilerleme yüzde 68
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Özel gereksinimli bireylere özel beslenme semineri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve STK’lar iş birliğinde engelli bireylere özel, “Özel...

Haberi Oku