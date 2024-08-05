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Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 53'e düştü

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 53 olarak ölçüldü.

Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 53'e düştü

05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:27

  Kocaeli'de beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını ciddi miktarda düştü. Sapanca Gölü'nden yapılan takviyeye rağmen kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 53'lere kadar geriledi. Kışın tam doluluk oranına ulaşan 51 milyon metreküp kapasiteli barajda an itibarıyla 27.24 milyon metreküp su kaldı.  
 
  "Evlerimizde suyu daha temkinli kullanalım ki Kocaeli halkı olarak sıkıntı yaşamayalım" 
  Eşiyle birlikte bölgeye piknik yapmaya gelen Esra Küçük, "Barajımız çok güzel ama sıcaklıklardan dolayı su seviyesi düşmüş, takviye de yapılıyormuş. Barajımızı iyi değerlendirmek ve su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Evlerimizde suyu daha temkinli kullanalım ki Kocaeli halkı olarak sıkıntı yaşamayalım. Su seviyesi 50'lere düşmüş. İnşallah yağmur yağar ve su seviyesi yükselir. En önemlisi tüketime dikkat edelim. Doğaya nasıl davranırsak doğada bize öyle davranır" dedi.  
  Yuvacık Barajındaki su seviyesi dron ile havadan da görüntülendi. 


İHA
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