Yuvacık Kültür Merkezi otoparkı hizmete hazır Başiskele'nin yeni cazibe merkezi olarak birçok düğün, nikah ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlayan Yuvacık Kültür Merkezi'nin otoparkında işlem tamamlandı.

02 Ekim 2024 Çarşamba 09:41