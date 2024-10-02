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Yuvacık Kültür Merkezi otoparkı hizmete hazır

Başiskele'nin yeni cazibe merkezi olarak birçok düğün, nikah ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlayan Yuvacık Kültür Merkezi'nin otoparkında işlem tamamlandı.

Yuvacık Kültür Merkezi otoparkı hizmete hazır

02 Ekim 2024 Çarşamba 09:41

 Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde inşa edilen ve birçok nikah, düğün ve cemiyetlere ev sahipliği yapmaya  başlayan Yuvacık Kültür Merkezi’ndeki otopark sorunu Başiskele Belediyesi’nin çalışmalarıyla çözüme kavuştu.  Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, Yuvacık Kültür Merkezi yanındaki 1200 metrekarelik arsanın altyapısını, zemin iyileştirmesini, dolgu ve tesviye işlemlerini kısa sürede tamamlayarak asfalta hazırladı. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla asfalt çalışmaları da hızlıca bitirilen otoparkın çizgileri de çekildi. Davetli misafirlerin güvenle ve rahatça araçlarını park edecekleri 200 araçlık otopark bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. 

İHA
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