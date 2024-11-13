Zanaat Çarşısı'nda çalışmalar hızla sürüyor Başiskele'de zanaatkarların tezgahlarında üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı çarşıda çalışmalar sürüyor.

13 Kasım 2024 Çarşamba 12:26