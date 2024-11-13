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Zanaat Çarşısı'nda çalışmalar hızla sürüyor

Başiskele'de zanaatkarların tezgahlarında üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı çarşıda çalışmalar sürüyor.

Zanaat Çarşısı'nda çalışmalar hızla sürüyor

13 Kasım 2024 Çarşamba 12:26

 Başiskele Belediyesi Zanaat Çarşısı'nı Kullar Meydanı'na kazandırıyor. Toplamda 100 metrekare alanda 8 dükkan olacak şekilde inşa edilen çarşı tamamlandığında bölgeye hareketlilik kazandıracak. Zanaatkarların tezgahlarında üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı çarşı, ticaretin yapıldığı mekandan öte kültürel miras ve yerel kimliğin korunup yaşatıldığı nesilden nesile aktarıldığı bir alan olacak. Her bir dükkanın, her bir tezgahın ardında ustadan çırağa geçen hikayeleri barındıracak Başiskele Zanaat Çarşısı, kentte kültürel sürdürülebilirliği sağlayacak ve yerel ekonomiyi de büyük ölçüde destekleyecek. 

İHA
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