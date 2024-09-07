Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan Bugün Kocaeli’de Düzenlenecek Açılış Bayramına Geliyor

Cumhurbaşkanı sn Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Kocaeli’ye gelecek. Erdoğan burada düzenlenecek toplu açılış törenine kayılarak konuşma yapacak .

Erdoğan’ın, bu yıl Kocaeli’de düzenlenecek olan ÖNDER Kurultayı’na katılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, ÖNDER tarafından 81 il ve ilçedeki İmam Hatip dernekleri temsilcileri ile devlet yönetiminden önemli isimler de kurultayda yer alacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra, birçok bakan ve milletvekili de etkinliğe katılacak.





CUMHURBAŞKANI SN ERDOĞANA MEKTUP





KOCAELİNİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ GAZETECİ VE BELGESELCİSİ OLARAK KOCAELİ VE GEBZE BÖLGESİ İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİ ( www.gebzegazetesi.com ) ve TGRT BELGESEL TV DEVRİ ALEM ( www.devrialem.tv ) YÖNETMENİ OLARAK BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ KÖŞESİNDE YAZDIĞIM AÇIK MEKTUP YAZILARIMI BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUM





GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI MEKTUBU





Cumhurbaşkanın Sn Erdoğan a Hünkar Çayırı Mektubu









Fatihin Gebze de vefate ettiği Hünkar Çayırı ile ilgili Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze de belgeselcinin not defterin de yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyor bizzat sayın Cumhurbaşkanı tarafından millet bahçesi ilan edilerek satışı önlenen Hünkar Çayırına yapılacak proje ile yakın dan ilgilenmesini Gebze kamuoyu adına istiyoruz

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4197&t=makale





Çağ açıp çağ kapatan İstanbul’u Fatih ederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han 3 Mayıs 1481 Tarihin de Kocaeli Gebze ilçesi hünkar çayırın da ebediyetle yürüdü Fatih’i rahmet minnet ve Şükran’la anıyor Devri alem belgesel programı olarak hazırladığımız Fatihin gençlere rol model hayatı belgesel sinevizyonunu sizlerle paylaşıyoruz





















Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı Mektubu Saygıdeğer





Cumhurbaşkanım, Çağ açıp, çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de vefat etmişti.Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze Belediyesi tarafından 3 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat yıl dönümü ile ilgili uluslararası sempozyum ve paneller düzenlenmiş, Hünkâr Çayırı’nda toplu Cuma namazı kılınarak Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anılmıştı.Bu yıl, malum korona virüs salgını bu faaliyetleri geniş çaplı olarak yapılmasını engellese de Gebze belediyemiz sağlık önlemleri ve sosyal mesafeye dikkat edilerek Fatih otağında anma düzenleyerek şu mesajı yayınladı...” VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE, "Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz." sözünün sahibi, çağ açıp çağ kapatan ve 3 Mayıs 1481 de, Gebze HÜNK R ÇAYIRINDA hayata gözlerini yuman, İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Cümle Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün 3 Mayıs 2020 de saat 17.00 da Gebze HÜNKAR ÇAYIRINDA Sosyal medya ve Canlı yayın formatında anma Programı yapılacak....”bilgisinin verilmesine sevindik gazetemiz erken baskıya girdiği için yapılan anma töreni daha sonra yayınlanacaktırHünkar Çayırı Millet BahçesiCumhurbaşkanımız olarak bölge ile yakından ilgilenerek, Fatih’in 3 Mayıs’ta vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nı millet bahçesi ilan edip, çok büyük bir hizmet yaparak buranın korunup gelecek kuşaklara emanet edilmesine vesile oldunuz.Sayın Cumhurbaşkanım,Çağ açıp, çağ kapatan İstanbul’u fethederek Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti ve aziz hatırası olan ve 3 Mayıs 1481 yılında vefat ederek ebediyete yürüdüğü Hünkâr Çayırı ile ilgili Gebze kamuoyu olarak, yakın ilgi ve alakanızı sürdürmenizi bekliyoruz.Hünkâr Çayırı çevresinde, özellikle Fatih Anıtı ve 400 yıllık Hünkâr Çeşmesi’nin yanından ve birinci derece sit alanı olan bu bölgeden İstanbul sınırları içindeki Askeri Bölge Piyade Kışlası’ndan yol açılması bizleri endişeye sevk etmekte…Sayın Cumhurbaşkanım,Millet Bahçesi ilan ettiğiniz Gebze Hünkâr Çayırı’nda, belediye tarafından yapılması planlanan anıt ve müze ile ilgili yakın ilgi ve desteğinizi isteyerek, Hünkâr Çayırı’na yapılacak müze ve anıtın betonlaşmaya mahal vermeden Fatih’e yakışır bir kültür ve sanat eseri olmasını, yapılacak proje ile ilgili yarışma açılıp en iyi projenin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.

Bölgeyi yakından tanıyan, Hünkâr Çayırı ve Fatih Otağı’nın son 38 yılının canlı şahidi olarak, Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı prestij projelerinden birisi olmasını istiyor, bölge ile ilgili bugüne kadar yaptığım araştırma ve çalışmalardan bir bölümünü yüksek bilgilerinize arz ediyorum.Selam ve saygılarımlaİsmail kahramanGazeteci ve Belgesel http://xn--ynetmeniwww-rfb.devrialem.tvwww.gebzegazetesi.com/

..... İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey’in dikkatine Sayın Başkanım, sizler eğitiminizi Gebze’de aldınız Gebze’yi yakından tanıyıp biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat etti. Vefat yıl dönümü ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir anma mesajı yayınlarsanız, bu önemli günün bilinip hatırlanmasına vesile olmanızı Gebzeliler adına istiyoruz. Hünkâr Çayırı üzerinde bugüne kadar birçok oyun oynanmaya çalışıldı. Hünkâr Çayırı ile bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın burayı Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi ilan ederek sahip çıkması büyük takdir ve sevinçle karşılandı. Fatih’in vefat yıl dönümü ile ile ilgili TRT ve Anadolu Ajansı’nda 3 Mayıs da bir yayın olmaması gerçekten üzücü. Fatih’in hayatı, gençlerimize rol model olmalıdır. Sosyal sorumluluk ve Fatih’e vefa borcumuzu ödemek için 38 yıldan beri bölgede gazeteci ve belgeselcilik yapan biri olarak, tarafımdan hazırlanıp sunulan ve birçok TV kanalında yayınlanan Fatih ile ilgili birçok belgesel çekerek, tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştım. Bir Gebzeli olarak, Gebze Hünkâr Çayırı ile yakından ilgilenmenizi Gebze kamuoyu adına bekliyor TRT ve Anadolu Ajansının özel bir program yapmasını istiyoruz Fatih’in gençlere rol model hayatını anlattığımız belgesel sine vizyonunu yüksek bilgilerinize arz eder, selam ve saygılarımı sunarım. Telif ücreti almadan ulusal ve bölgesel TV kanallarına gönderdiğimiz, Fatih Sultan Mehmet’in gençlere rol model hayatı belgesel sine vizyonu linkini sizlerle paylaşıyoruz. https://youtu.be/sc8zQP8-OMs?fbclid=IwAR2_8RzC5qPiukihAhFX6e9ECXG-fZS9h5_op6Ylgg_porTPnJHh_tkfEe4 İsmail kahraman Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni www.gebzegazetesi.com