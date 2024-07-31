KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA'DA 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

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GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ HÜNKAR ÇAYIRI VE ÇAYIROVA TEKNİK BAHÇİVANLIK OKULUNUN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK DEDE TORUN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI BÖLGEYİ GEZDİK
GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER.
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ÇAYIROVA TEKNİK BAHÇİVANLIK OKULUNDAN GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNE 90 YILLIK TARLHİ GEÇMİŞİ CANLI HABERDE AÇIKLADIM.
AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 TORUNUM ASIM EYMEN İLE www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com OLARAK GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİN DEN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ OLARAK BİLGİ VERDİM BÖLGEYİ TORUNUMA TANITTIM.
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ET BALIK KURUMU'NDAN YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ'NE
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ÇAYIROVA TOHUM SERTİFİKASYON MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN CANLI HABER
GEBZE ÇAYIROVA TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜN DEN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK BİLGİ VERİYOR
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GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN FATİH OTAĞI HÜNKAR ÇAYIRI'NDAN CANLI HABER
TORUNUM ASIM İLE HAFTA SONUNU www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com KOCAELİ GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ OLARAK TORUNUM ASIM EYMEN'E GEZİP BİLGİ VERDİM.
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GEBZE İSTANBUL SINIRI'NDAN FATİH OTAĞI HÜNKAR ÇAYIRI'NDAN CANLI HABER
AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com KOCAELİ GEBZE İSTANBUL SINIRIN DAN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR.
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GEBZE FATİH OTAĞI ANADOLU HASTANESİ'NDEN CANLI HABER
AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com OLARAK HÜNKAR ÇAYIRI ANADOLU HASTANESİN DEN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ OLARAK SİT ALANI OLAN BÖLGENİN 49 YILLIĞINA KİRALANIP İNŞAATA NASIL AÇIKDIĞI İLE İLGİLİ KAMUOYUNA BİLGİ VEREREK TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPMANIN HUZURU İÇİNDE GÖREVİMİ YAPMANIN HUZURU İÇİNDEYİM.
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