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KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA'DA 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

45 Yıllık Gazetecilik ve Belgeselcilik Hatıraları Torunla Canlı Haberde Anlattı Gebze Teknik Üniversitesi Hünkâr Çayırı ve Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu'nun 45 yıllık canlı şahidi olarak tanınan İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, torunu Asım Eymen ile birlikte bölgedeki tarih ve kültürü canlı yayında izleyicilerle buluşturdu.

KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA'DA 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

31 Temmuz 2024 Çarşamba 11:15

45 Yıllık Gazetecilik ve Belgeselcilik Hatıraları Torunla Canlı Haberde Anlattı Gebze Teknik Üniversitesi Hünkâr Çayırı ve Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu'nun 45 yıllık canlı şahidi olarak tanınan İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, torunu Asım Eymen ile birlikte bölgedeki tarih ve kültürü canlı yayında izleyicilerle buluşturdu. Gebze'nin tarihi ve kültürel mirasını canlı yayında aktaran Kahraman, Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu'ndan başlayarak Gebze Teknik Üniversitesi'ne uzanan 90 yıllık bir tarih yolculuğuna eşlik etti. Gebze'nin geçmişine ışık tutan Kahraman, bölgenin yarım asırlık canlı şahidi, araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak, torununa bilgi vererek bölgeyi tanıttı. Canlı yayında bir araya gelen Kahraman ve torunu Asım Eymen, www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com üzerinden izleyicilere bölgenin tarihine dair detaylı bilgiler sundu. Geçmişin hatıralarını canlı yayında yeniden yaşatan Kahraman ve Eymen, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Gelecek nesillere aktarılan bu önemli miras, bölgenin tarih ve kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olmayı sürdürüyor. İKTAV Başkanı İsmail Kahraman ve torunu Asım Eymen'in bu anlamlı etkinliği, bölge halkı ve izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2771718219649434&id=100004338481610&mibextid=I6gGtw


GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ HÜNKAR ÇAYIRI VE ÇAYIROVA TEKNİK BAHÇİVANLIK OKULUNUN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK DEDE TORUN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI BÖLGEYİ GEZDİK
GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER.

https://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/45-yillik-gazetecilik-ve-belgeselcilik-hatiralari-torunla-canli-haberde-anlatti-h55052.html

ÇAYIROVA TEKNİK BAHÇİVANLIK OKULUNDAN GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNE 90 YILLIK TARLHİ GEÇMİŞİ CANLI HABERDE AÇIKLADIM.

AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 TORUNUM ASIM EYMEN İLE www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com OLARAK GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİN DEN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ OLARAK BİLGİ VERDİM BÖLGEYİ TORUNUMA TANITTIM.

https://www.facebook.com/share/v/BRN9u1kx4Y4wneZr/?mibextid=I6gGtw

ET BALIK KURUMU'NDAN YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ'NE

https://www.facebook.com/share/p/BnYGUPRwLHeteXHT/?mibextid=I6gGtw

ÇAYIROVA TOHUM SERTİFİKASYON MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN CANLI HABER

GEBZE ÇAYIROVA TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜN DEN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK BİLGİ VERİYOR

https://www.facebook.com/share/p/N7yBveUUqU7dSetd/?mibextid=I6gGtw

GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN FATİH OTAĞI HÜNKAR ÇAYIRI'NDAN CANLI HABER

TORUNUM ASIM İLE HAFTA SONUNU www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com KOCAELİ GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ OLARAK TORUNUM ASIM EYMEN'E GEZİP BİLGİ VERDİM.

https://www.facebook.com/share/v/GQqfSGfPXJ4xexAk/?mibextid=I6gGtw

GEBZE İSTANBUL SINIRI'NDAN FATİH OTAĞI HÜNKAR ÇAYIRI'NDAN CANLI HABER

AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com KOCAELİ GEBZE İSTANBUL SINIRIN DAN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR.

https://www.facebook.com/share/v/GQqfSGfPXJ4xexAk/?mibextid=I6gGtw

GEBZE FATİH OTAĞI ANADOLU HASTANESİ'NDEN CANLI HABER

AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com OLARAK HÜNKAR ÇAYIRI ANADOLU HASTANESİN DEN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ OLARAK SİT ALANI OLAN BÖLGENİN 49 YILLIĞINA KİRALANIP İNŞAATA NASIL AÇIKDIĞI İLE İLGİLİ KAMUOYUNA BİLGİ VEREREK TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPMANIN HUZURU İÇİNDE GÖREVİMİ YAPMANIN HUZURU İÇİNDEYİM.

https://www.facebook.com/share/p/jvHZsfuAwGdU37kM/?mibextid=I6gGtw
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