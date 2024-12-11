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1 ton ayva bilim parkı için satıldı

Kartepe’de geleneksel hale gelen ayva satışı etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Genç Akademi Merkezi öğrencileri ile 1 tona yakın ayva satışı gerçekleştirilerek elde edilen gelir, Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın 'Bilim Parkı Projesi'ne bağışlandı.

1 ton ayva bilim parkı için satıldı

11 Aralık 2024 Çarşamba 12:35

  Etkinlik kapsamında, ayvalar Kartepe’nin Eşme bölgesindeki üreticilerden temin edilerek, Kartepe Genç Akademi’de eğitim gören gençler tarafından satışa sunuldu. Satış etkinliğine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katılarak gençlere destek verdi. 
  Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Genç kardeşlerimle gelenekselleştirdiğimiz ayva satışı etkinliğimizde hem bolca eğlendik hem de kazancımızı Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın ‘Bilim Parkı Projesi’ne bağışlayarak çok anlamlı bir projeye katkı sağladık. Bu dayanışma ve sosyal sorumluluk bilinci hepimizi gururlandırıyor’’ ifadelerini kullandı. 
  Ormanya’ya ziyarete gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hem yerel üreticiler desteklendi hem de gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktif katılımı teşvik edildi. Ayva satışıyla elde edilen gelir, Kocaeli Üniversitesi’nin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına katkı sağlayacak önemli bir proje olan Bilim Parkı için kullanılacak. Etkinlik, sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koyarken, Kartepe halkı ve gençler Başkan Kocaman’ın öncülüğündeki bu anlamlı organizasyonda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 
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