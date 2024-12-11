1 ton ayva bilim parkı için satıldı

Kartepe’de geleneksel hale gelen ayva satışı etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Genç Akademi Merkezi öğrencileri ile 1 tona yakın ayva satışı gerçekleştirilerek elde edilen gelir, Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın 'Bilim Parkı Projesi'ne bağışlandı.

Etkinlik kapsamında, ayvalar Kartepe’nin Eşme bölgesindeki üreticilerden temin edilerek, Kartepe Genç Akademi’de eğitim gören gençler tarafından satışa sunuldu. Satış etkinliğine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katılarak gençlere destek verdi.

Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Genç kardeşlerimle gelenekselleştirdiğimiz ayva satışı etkinliğimizde hem bolca eğlendik hem de kazancımızı Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın ‘Bilim Parkı Projesi’ne bağışlayarak çok anlamlı bir projeye katkı sağladık. Bu dayanışma ve sosyal sorumluluk bilinci hepimizi gururlandırıyor’’ ifadelerini kullandı.