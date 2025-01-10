153, 2024’te 1 milyon kişiyle iletişim sağladı

Kocaelililerin Büyükşehir Belediyesi ile en kolay bağlantı noktası olan 153 Çağrı Merkezi, 2024 yılında 1 milyon kişiyle iletişim sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş ile köprü vazifesi gören birimi 153 Çağrı Merkezi, 2024 yılında toplam 1 milyon 302 kişiyle iletişime geçti. Kocaelililer, Büyükşehir ile iletişimden memnun kaldı.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi, vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü vazifesi görüyor. Büyükşehir’in tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2024 yılında toplam 1 milyon 302 kişiyle iletişime geçti.

KISA SÜREDE ÇÖZÜM OLUNUYOR

62 operatör ile kente hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, erişim sağlayan vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini ilgili birimlere yönlendirerek, sorunlara kısa sürede çözüm üretti. 2024 yılında ağırlıklı olarak hat-sefer-saati bilgisi, sosyal hizmetler ve ilaçlama gibi konularda vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verildi.

SOSYAL MEDYA 7/24 ÇALIŞIYOR

Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir, 153 Çağrı Merkezi’nin yanı sıra Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlar üzerinden de 7/24 talep ve önerileri alıyor. Bu kapsamda 2024 yılında sosyal medya üzerinden 70 bin 286 kişiyle iletişime geçildi. Öte yandan mobil uygulaması da bulunan 153 Çağrı Merkezi’ne “Çek-İlet Kocaeli” uygulaması üzerinden talep ve önerilerinizi kolaylıkla iletebilirsiniz.

(Ömer İLGEÇ)