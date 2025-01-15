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16 Ocak Basın Onur Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 102'nci yılı sebebiyle kutlanan Basın Onur Günü etkinlikleri sürüyor.

16 Ocak Basın Onur Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

15 Ocak 2025 Çarşamba 16:26

 Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, Kasr-ı Hümayun'da etkinlik düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda basın mensubu katıldı. 
  Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale'de kazanılan zafer gibi, 102 yıl önce yapılan basın toplantısının hakkının bu programlarla teslim edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Bunun devam ettirilmesi, geliştirilmesi, daha da farklı kutlanması için valilik olarak bütün çalışmalara destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. Basınımızın onur gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Cefakar basın mensupları için böyle bir günde kutlama yapılarak taçlandırılmasını da çok anlamlı bulduğumu belirtmek istiyorum" dedi. 
  Programın artık ulusal boyutta kutlanması gerektiğini hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Bu programın Türkiye'de daha fazla değerlendirilmesi lazım. Eğer gerekirse bu programların bir kısmını İstanbul ve Ankara da yaparak bunu ulusal düzeye çıkartalım" diye konuştu. 
  Programa ev sahipliği yapan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan'ı Cemal Kaplan ise, "16 Ocak bizim için çok önemli bir gün. 16 Ocak da burada tarihi bir gün yaşanmıştı. Tarihi toplantının yapıldığı, tarihi yapının önündeyiz" ifadelerini kullandı.  
  Programın ardından gazeteciler arasında düzenlenen haber, fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ardından protokol ve gazeteciler Kasr-ı Hümayun'ü gezdi.  
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