2024 Gebze Zabıtasının Denetim Yılı oldu

2024 yılı, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü için denetim yılı oldu. Gebze Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve kurallara riayet edilerek üretilen hizmet ve ürünlere ulaşabilmeleri için denetim çalışmalarını yıl boyu sürdürdü

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve kurallara riayet edilerek üretilen hizmet ve ürünlere ulaşabilmeleri için denetim çalışmalarını arttırarak sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri 2024 yılında da 7/24 esasıyla görev başındaydı.2024 yılı içerisinde Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından; işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 959 adet işyerine toplamda 1.887.511 TL idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER İLÇENİN HER NOKTASINDA

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 577 adet işyerine ise toplamda 1.316.985 TL idari para cezası uygulayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca; ilçenin farklı bölgelerinde kurulan 13 adet pazar yerinde 6 bin 620 adet pazarcı esnafını denetledi. Bu denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 93 adet pazarcı esnafına yasal işlem yapılarak toplamda 81.782 TL idari para cezası uygulandı. İlçe genelinde kurallara aykırı şekilde faaliyet sürdüren 2 bin 773 seyyar satıcıyı bölgeden uzaklaştıran zabıta ekipleri tarafından 31 seyyar satıcı hakkında yasal işlem başlatılarak toplamda 30 bin 288 TL idari para cezası uygulandı.

DUYGU SÖMÜRÜSÜNE İZİN VERİLMEDİ

Vatandaşların iyi niyet ve duygularını suiistimal ederek dilencilik yapan 872 kişiyi bulundukları bölgeden uzaklaştıran Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın kaldırım ve yollardan geliş geçişine engel olan 362 adet işgale son verilmiş, kaldırım işgaline devam eden 18 adet işletmeye toplamda 17 bin 586 TL idari para cezası uyguladı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından; belediye sınırları içerisinde başta kaldırımlar olmak üzere, durak, yangın musluğu, doğalgaz kutusu, engelli geçiş bölgesi önlerini işgal eden 370 araç sahibi hakkında ilgili kanun uyarınca 361 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE İZİN YOK

İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince ilçe sınırları içerisinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve kent estetiğini bozan 1951 adet afişi kaldıran zabıta ekipleri tarafından uyarılara rağmen afiş asmaya devam eden 10 işletmeye 20 bin 520 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşlardan gelen kasa ve reyon fiyatı uyuşmadığı yönündeki şikâyetlere istinaden ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirilerek zabıta ekipleri; fiyat etiketi uygun olmayan, kasa ve reyon arasındaki fiyat farklılıkları tespit edilen 177 işyeri hakkında tutanak tutarak Ticaret İl Müdürlüğü’ne sevk etti.

İLGİLİ KANUNLARIN GEREĞİ YAPILDI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesi gereği ilgili işletmeler hakkında toplamda 389 bin 400 TL idari işlem uygulanmasını sağlayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca; mevzuatlara uymayan 103 adet işyerinden 41 adet işyeri süreli, 62 adet işyeri de süresiz olarak ticari faaliyetten men edildi. Bu işyerlerinden 47 adeti mührü bozduğu tespit edildiğinden tekrar men edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.

DENETİMLER 2025’TE DE SÜRECEK

Şehir merkezinde belediye emir ve yasaklarına aykırı şekilde kanatlı hayvan besleyerek koku ve çevre kirliliğine sebep olan 321 kişi, küçükbaş hayvan besleyen 12 kişi ve büyükbaş hayvan besleyen 29 kişiye zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapılarak 72 adet hayvan kaldırtıldı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denim çalışmaları kapsamında 29 araca terminal dışında yolcu indirip bindirdiği ve terminale giriş yapmadığı için 98 bin 513 TL ilgili kanun kapsamında cezai işlem uygulandı. Zabıta müdürlüğü yetkilileri denetimlerin 2025 yılında da sürdürüleceğini bildirdi.

(Ömer İLGEÇ)