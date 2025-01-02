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2024’te 109 bin 73 dakika pedal çevrildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı noktalarına monte ettiği Şarj-Bis’ler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü

2024'te 109 bin 73 dakika pedal çevrildi

02 Ocak 2025 Perşembe 12:42

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına monte ettiği Şarj-Bis’ler ile hem vatandaşları spora teşvik ediyor hem de telefon ve tabletleri şarj etme imkânı sağlıyor. 2024 yılında 109 bin 73 dakika pedal çeviren Kocaeliler, Şarj-Bis’lere tam not verdi.

 

HAREKET ENERJİSİ ELEKTRİĞE DÖNÜYOR

Vatandaşların spor yapması için Kocaeli’ni yeşil alanlar ve spor aletleriyle donatan Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pedal bisikletler monte etti. 2024 yılında faaliyete geçen proje kapsamında kurulan Şarj-Bis’ler, bisikletin zincir aksamında kullanılan özel bir sistem ile hem gerçek bisiklet kullanımı hissi veriyor hem de aynı zamanda telefon ve tablet şarj edilebiliyor.

 

37 BİN 905 KWH ELEKTRİK ÜRETTİ

2 ilçede 10 farklı noktada 20 adet “Şarj-Bis” kuran Büyükşehir, tüm Kocaelileri

çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında 130 bin 563 kullanıcı, toplamda 109 bin 73 dakika pedal çevirdi. Çevrilen pedallar 37 bin 905 kwh elektrik üretti. Üretilen elektrik ile yaklaşık 2 bin 500 akıllı telefon bataryasını tamamen dolduracak enerji üretilmiş oldu. Toplu bekleme alanlarında konumlandırılan Şarj-Bis’ler aynı zamanda bekleme halindeki insanların boşa geçen zamanlarını da değerlendirecekleri bir aktiviteye dönüşüyor.

 

ÇEVRE DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Şarj-Bis projesi ile vatandaşları çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet, topluma ise bisiklet alışkanlığı ve bilincinin kazandırılması hedefleniyor. Aynı zamanda akıllı cihazların batarya dolumuna katkı sağlamayı ve bunu pedal gücünden faydalanarak enerji üretiminin sıfır emisyon ile kullanıcıların oluşturacağı karbon ayak izinin azaltılmasını amaçlayan Şarj-Bis’ler yakın zamanda durak ve kent meydanlarına konumlandırılacak.
(Ömer İLGEÇ)

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