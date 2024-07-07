2024’te 7 bin kişiye deprem bilinci aşılandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde 2024 yılında 7 bin kişiye deprem eğitimi verildi.

AMAÇ AFETE HAZIR TOPLUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Simülasyon Merkezi'nde depremin tüm gerçekçiliği ile yaşatılarak vatandaşların olası bir felakete daha iyi hazırlanabilmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda 2024 yılında 7 bin kişinin depremlere karşı bilinçlenmesi amaçlandı.

7 BİN KİŞİYE UYGULAMALI EĞİTİM

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’ni kurarak, uygulamalı deprem eğitimlerinin öncüsü olan Büyükşehir, 7’den 70’e herkese deprem bilinci oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli ve Düzce gibi 10 farklı depremin gerçek ölçümleri kullanılarak yapılan deprem odası simülasyonuyla öğrenci ve yetişkinlere deprem bilinci aşılanıyor. Planlı çalışmalar sayesinde bir yandan depremin kentteki izlerinin silindiği, diğer taraftan da farkındalık oluşturmak için eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü çalışmamalarda çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 7 bin 265 kişiye 2024 yılında uygulamalı eğitim verildi. Yapılan simülazisyonlar ile sarsıntıları bire bir yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında hayat kurtarıcı noktaları yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor.

NASIL TEDBİR ALINMALI?

Gerek merkezde gerekse okullara gidilerek yapılan eğitimler sonucunda 2024 yılında 7 bin 265 kişi, toplamda ise 113 bin 409 kişi ücretsiz eğitimden yararlandı. Ziyaretçilere depremin fiziksel ve psikolojik etkilerinin tecrübe edilmesi yolu ile can ve mal kaybının en aza indirilmesi için tasarlanan deprem simülatöründe, deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği ve depremden korunmak için alınması gereken basit önlemler uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca eğitime katılan tüm katılımcılara deprem eğitim kitapçığı, katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

12 FARKLI DEPREM DENEYİMİ

Deprem simülasyon cihazı 12 farklı deprem deneyimi yaşatabiliyor. Simülasyon cihazında değişik yaş gruplarına göre senaryo seçimi yapılırken pedagojik olarak 9 yaş ve üstü isteyen kişiler simülasyona alınıyor. 25’er kişilik gruplar halinde verilen bu eğitimler 60 dakika sürüyor. AFAD ve Kandilli tarafından verilmiş sertifikalara sahip eğitmenler tarafından verilen bu eğitimlerde değişik yaş gruplarına göre hazırlanmış sunumlar, animasyon ve videolarla deprem bilinci eğitimleri veriliyor. Eğitimin ilk bölümü teorik olarak yapılıyor ve daha sonra gruplar halinde deprem simülatörüne alınarak katılımcılara deprem deneyimi bire bir yaşatılıyor.

SİSMOLOJİK İZLEME ÇALIŞMALARI

Merkez aynı zamanda kentin önemli ve stratejik yerlerine Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile birlikte kurduğu ve işlettiği 41 adet ivme ölçer cihazı ile Kocaeli depremselliği an be an takip ediliyor. Deprem İzleme Merkezi’nde kurulan büyük ekranlar ve kullanılan uluslararası gelişmiş yazılım programları vasıtasıyla ulusal deprem aktivitesi izleniyor. Aynı zamanda Kocaeli’ndeki en küçük deprem hareketleri dahi takip edilerek, depremlerin yerleşim alanlarına etkisini, ilimizin deprem tehlike ve riskini belirleyecek şekilde gerekli ölçüm teknikleri ve cihazları merkez bünyesinde barındırılıyor. Sismolojik İzleme çalışmaları ile hasar yapıcı bir depremden hemen sonra deprem bölgesinde olması muhtemel yapısal hasarı ve can kaybını tahmini olarak hesaplamak, deprem senaryoları üretmek, deprem mühendisliği araştırmalarına altlık teşkil edecek deprem erken uyarı ve acil müdahale ve zarar azaltma çalışmalarına katkıda bulunuyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLİYOR

Kocaeli halkının deprem konusunda eğitim almasına çok önem veren Büyükşehir, tüm bu eğitimleri ücretsiz olarak veriyor. 25 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere katılmak isteyen birey ve gruplar 0534 597 26 36 numaralı hattan merkeze ulaşarak randevu alabilir.

(Ömer İLGEÇ)