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2024’te bin 180 çift dünya evine girdi

2024 yılı boyunca Çayırova Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuran bin 180 çift dünya evine girdi.

2024'te bin 180 çift dünya evine girdi

31 Aralık 2024 Salı 15:03

 Nüfus artış hızının en yüksek olduğu ilçelerden olan Çayırova’da nikah işlemleri sayıları da artıyor. Çayırova Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuran bin 180 Çayırovalı çiftin nikahı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan nikah salonlarında kıyıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı çiftlerin nikah akdini gerçekleştirerek, dünya evine giren Çayırovalılara bir ömür boyu mutluluklar diledi.
(Ömer İLGEÇ)
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