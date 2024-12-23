2024’te sosyal yardımlar hız kesmeden devam etti

HASTA VE BEBEK BEZİ DESTEĞİ
Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne talepte bulunan ilçe sakinlerine 2024 yılında 3 bin 168 adet bebek bezi yardımında bulunuldu. Ayrıca 2024 yılı içerisinde 2 bin 364 adet hasta bezi desteği de Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sağlandı.
26 BİN KAP SICAK YEMEK
Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde hastalığı yüzünden yemek yapamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hanelerine 26 binden fazla kap sıcak yemeği ulaştırdı.
2 BİN 544 HASTA YATAĞI
Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca ilçedeki hastaların da yardımına koştu. Ekipler kendilerine gelen başvurular kapsamında 2024 yılında 2 bin 544 hasta yatağı verdi. Ayrıca talepte bulunan ve hastaneye ulaşmakta güçlük taşıyan Çayırovalılar, randevularına yıl boyunca götürüldü.
YARDIMLAR ÇAYIROVA KARTLA
2024 yılında Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapan, Bin 876 Çayırovalı ihtiyaç sahibine yardımları Çayırova Kart’la birlikte yapıldı. Ayrıca Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin hayata geçirdiği ‘Beşikten Eşiğe Yetim’ projesi kapsamında 650 yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçları oluşturulan birim tarafından karşılanıyor.
(Ömer İLGEÇ)