2024’te sosyal yardımlar hız kesmeden devam etti

Sosyal yardım alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Çayırova Belediyesi, 2024 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine yanıt verdi.

Sosyal belediyecilik konusunda öncü çalışmalarıyla birçok hizmeti hayata geçiren ve ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin birçok konuda her zaman yanında olmayı sürdüren Çayırova Belediyesi, 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerinin taleplerine yanıt verdi. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Kart’tan, hasta bezine, hasta yatağından, hastane randevusuna, sıcak yemekten, sevince mağazasına kadar birçok noktada Çayırovalıların yanında olmaya devam etti.

HASTA VE BEBEK BEZİ DESTEĞİ

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne talepte bulunan ilçe sakinlerine 2024 yılında 3 bin 168 adet bebek bezi yardımında bulunuldu. Ayrıca 2024 yılı içerisinde 2 bin 364 adet hasta bezi desteği de Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sağlandı.

26 BİN KAP SICAK YEMEK

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde hastalığı yüzünden yemek yapamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hanelerine 26 binden fazla kap sıcak yemeği ulaştırdı.

2 BİN 544 HASTA YATAĞI

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca ilçedeki hastaların da yardımına koştu. Ekipler kendilerine gelen başvurular kapsamında 2024 yılında 2 bin 544 hasta yatağı verdi. Ayrıca talepte bulunan ve hastaneye ulaşmakta güçlük taşıyan Çayırovalılar, randevularına yıl boyunca götürüldü.

YARDIMLAR ÇAYIROVA KARTLA

2024 yılında Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapan, Bin 876 Çayırovalı ihtiyaç sahibine yardımları Çayırova Kart’la birlikte yapıldı. Ayrıca Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin hayata geçirdiği ‘Beşikten Eşiğe Yetim’ projesi kapsamında 650 yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçları oluşturulan birim tarafından karşılanıyor.

(Ömer İLGEÇ)